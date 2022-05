Isabella Matte: networking é ser prestativo sem esperar nada em troca

Um conteúdo Na Prática

A empresária e influencer Isabela Matte foi a principal atração do evento Um salto para o seu futuro, realizado pela Fundação Estudar nessa terça-feira (17). Ela, que é considerada umas jovens mais influentes do Brasil, falou ao lado da Conselheira Empresarial Claudia Elisa sobre suas histórias de destaque.

Ao compartilhar histórias de inspiração pessoais e profissionais no painel, a empreendedora revelou suas percepções a respeito de relações de trabalho, sucesso profissional, pensamento voltado para a execução e autoconhecimento.

Como “networking real” foi fundamental para Isabela Matte

Um dos principais pontos de vista defendidos por Isabela em sua participação no evento diz respeito à networking desenvolvida pelas pessoas. Segundo a jovem, a palavra, que em português significa “redes de contato”, ganhou uma conotação negativa nos últimos tempos.

“As pessoas veem a palavra networking como algo muito quadrado”, disse ela. “Ser prestativo sem esperar nada em troca é o verdadeiro networking.

Sobre isso, Isabela relatou uma experiência de quando, aos 11 anos, bateu na porta de seu vizinho Flavio Padovan — empresário de sucesso do ramo automotivo — para lhe vender pulseiras de miçangas.

Isabela contou que, por gostar muito de vender e por ter poucas pessoas da sua idade no prédio em que morava, começou a oferecer suas pulseiras artesanais para pessoas mais velhas. “Não tinha crianças da minha idade, que eram o público-alvo da pulseirinha”, brincou ela.

A originalidade da garota, que não se preocupou em vender o produto com uma promoção na qual uma pulseira custava três reais e duas custavam cinco, típica do comércio popular, chamou a atenção do executivo.

Ela diz que não fazia ideia de que Padovan era uma pessoa tão importante no mundo dos negócios e que aquele evento gerou uma indicação, por parte dele, à Forbes. Desde aquela época, ela conta, seus passos começaram a ser acompanhados pela revista de negócios.

Sucesso, execução e tomada de riscos

Ainda durante o evento, Isabela Matte falou ainda que tem mudado sua percepção sobre o sucesso ao longo dos seus quase 10 anos de carreira. Para ela, a simplicidade de estar próxima a quem ela ama e ter tempo para isso é o essencial agora.

“Eu gosto de falar que sucesso é poder viver uma vida simples, com segurança, com senso de auto realização. Não tenho a pretensão de ter um escritório gigantesco, com mil funcionários. Quero ter tempo com minha família, paz e fazer a diferença na vida das pessoas que trabalham comigo”

Para alcançar esse sucesso, no entanto, ela explica que a capacidade de execução foi fundamental e que sua mãe é a responsável por ensinar a ela esse modo de pensar.

“Você pode ter o melhor plano do mundo, e não tirar nada do papel. Nas empresas há muitas pessoas assim”, analisou Isabela. “Quando você chega com uma ideia, é preciso ter um plano de execução.”

Por fim, a jovem disse que esse pensamento voltado para a execução deve vir sempre acompanhado de uma noção realista sobre a tomada de riscos. Para ela, é preciso “se jogar em algo que não vai acabar com a sua vida.”

“Quando você se arrisca, você vai errar, às vezes menos, às vezes mais. Mas você tem que se arriscar com preparo. Se eu puder estudar para me preparar, eu me arrisco sabendo aonde vou e as chances de dar certo.”

O evento Um salto para o seu futuro continua hoje, 19 de maio. Para descobrir a programação e se inscrever, basta acessar o link a seguir.

