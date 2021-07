Após IPO, Dotz abre mais de 300 vagas de emprego

A Dotz, empresa de tecnologia pioneira no mercado de fidelidade de clientes, planeja dobrar o tamanho de sua equipe ainda este ano e está com 374 vagas de emprego abertas. Entre as oportunidades, há inclusive opções totalmente remotas.

A empresa dos irmãos Roberto e Alexandre Chade fez sua estreia no pregão da B3 no final de maio. Desde então, as ações da empresa passaram por valorização. Na segunda-feira, 12, a cotação disparou 15,86%, para 16 reais.

Para o Exame IN, Roberto Chade falou que o IPO e a entrada do Ant Group, sócio estratégico e investidor do negócio, será um terceiro nascimento para a empresa.

A Dotz começa a se posicionar para ir além do programa de fidelidade que já tem mais de 48 milhões de clientes cadastrados em todo o país. A ideia é ser uma das maiores plataforma de engajamento de clientes, com muito mais ferramentas e dados.

Agora, o plano da empresa de tecnologia é realizar as novas contratações ao longo dos próximos meses. Serão oportunidades nas áreas de tecnologia, produto, UX e Growth & Marketing.

Segundo Melissa Cuppari, Head de Gente, as novas adições à equipe ajudarão na construção de uma nova Dotz.

“Estamos em um momento único aqui na Dotz, nos preparamos muito para este crescimento acontecer de forma perene e acreditamos na Nossa Gente como principal ativo dessa mudança de patamar”, diz.

Para conferir os requisitos de cada vaga e se inscrever no processo de seleção, confira o site de carreira da empresa.

