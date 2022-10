Inter oferece 7 mil vagas para curso online e gratuito de programação front-end e back-end

O banco Inter, em parceria com a DIO, plataforma de educação em tecnologia, está oferecendo 7 mil vagas para um curso gratuito e online de programação, voltado para formar desenvolvedores front-end e back-end.

Batizado de Orange Tech +, o programa será exclusivo para pessoas pretas, pardas e mulheres, com o objetivo de aumentar a representação desses grupos na área tech.

A parceria entre o banco digital e a DIO começou em 2021 e, ao todo, já ofereceu mais de 55 mil bolsas de estudo para o público geral em cursos de programação.

"Estamos proporcionando oportunidade para que mais pessoas possam se capacitar e aprender sobre tecnologia, uma área em constante transformação e tão demandada", diz Christiano Rolfs, Head de Sustentabilidade do Inter.

Como vai funcionar o curso de programação do Inter e da DIO?

Ao todo, serão 78 horas de conteúdos que envolverão: onboarding preparando o aluno para a jornada, princípios de desenvolvimento de software, primeiras páginas interativas com JavaScript, biblioteca React, fortalecimento de carreira profissional, mentorias com experts e desafios de código para fortalecer o aprendizado na prática. Ao final, haverá certificado.

O bootcamp também contará com conteúdo de educação financeira, ministrado por um especialista do Inter, e premiação para os 30 primeiros colocados durante o evento Minha Carreira Tech, que acontece no final no programa para homenagear quem se graduou.

Como se inscrever no curso de programação do Inter e da DIO?

Para participar, os interessados devem realizar sua matrícula até o dia 11 de novembro por meio da página do curso.

