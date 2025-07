Inteligência emocional ou autoconfiança? As 5 competências essenciais do líder do futuro

O futuro da liderança está cada vez mais centrado em competências comportamentais, que vão além das habilidades técnicas. Um estudo da HR Tech Grou, especializada em gestão comportamental, identificou as cinco soft skills mais importantes para os líderes que atuam em ambientes de alta complexidade e diversidade.

O levantamento, baseado na análise do perfil comportamental de mais de 1.800 líderes brasileiros de diferentes setores, analisou as respostas de uma pesquisa que foi preenchida entre 2023 e 2024 no PDA International (Personal Development Analysis), plataforma global de inteligência e em gestão comportamental.

O estudo revela um cenário de mudanças no comportamento das lideranças, com foco no autoconhecimento e em um estilo de gestão mais humano e estratégico.

Veja as 5 competências essenciais do líder do futuro:

Inteligência emocional

A inteligência emocional é a habilidade de gerenciar os próprios sentimentos e lidar com os sentimentos dos outros de forma estratégica. Para a CEO da Grou, Mariana Uebel, essa competência é essencial para o líder construir um ambiente de trabalho saudável e seguro.

"Embora o líder não deixe de sentir emoções negativas, ele sabe canalizá-las e lidar com situações difíceis de maneira inteligente, o que faz com que os funcionários se sintam mais à vontade e confiantes", afirma Uebel.

Autoconfiança

A autoconfiança é fundamental para quem ocupa uma posição de liderança. Líderes seguros de si conseguem tomar decisões difíceis, enfrentar desafios diários e inspirar suas equipes.

“Quando o líder demonstra confiança, ele transmite segurança e capacidade de superação para os demais, o que é crucial em cargos de grande responsabilidade”, diz Uebel.

Empatia

A empatia vai além da simples escuta; trata-se de se colocar no lugar do outro, compreendendo as necessidades e sentimentos da equipe. Isso permite que o líder ofereça suporte genuíno e crie um ambiente de trabalho mais colaborativo. “Como destaca o estudo, muitos líderes esquecem de considerar o bem-estar da equipe nas demandas diárias, mas a empatia é o que diferencia um líder estratégico de um mero gestor”, diz a CEO da Grou.

Disciplina

A disciplina é vista como a "mãe" de todas as habilidades. Mesmo em um cargo de liderança, é preciso gerenciar o tempo e as responsabilidades com organização e foco. A disciplina permite que o líder não apenas atenda às demandas do trabalho, mas também mantenha um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal, diz Dafna Blaschkauer, autora do livro Power Skills.

"Sem disciplina, o desenvolvimento, seja ele de soft ou hard skills, não é sustentável", afirma a autora.

Comunicação assertiva

A comunicação assertiva é uma habilidade essencial para a liderança do futuro. Líderes assertivos são capazes de expressar seus pensamentos e sentimentos de forma clara e objetiva, sem serem agressivos ou passivos.

“Isso facilita a resolução de conflitos e melhora o relacionamento com a equipe, contribuindo para um ambiente de trabalho mais harmonioso e produtivo”, diz Uebel.

O novo perfil do líder: conectando pessoas e processos

Com a crescente importância das soft skills, os líderes do futuro precisam ir além do domínio de processos e técnicas. Eles devem ser capazes de compreender e conectar pessoas de diferentes contextos e vivências. "O líder contemporâneo precisa ser capaz de inspirar e engajar suas equipes, conduzindo, assim, transformações reais nas organizações", diz Uebel.