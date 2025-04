7 habilidades mais desejadas pelos recrutadores em 2025

As soft skills estão ganhando mais importância non mercado de trabalho e saber o que fazer já não é o suficiente. A grande pergunta de 2025 é: você sabe como se destacar?

Dados recentes do LinkedIn Jobs, Robert Half e Michael Page, mostram que as competências mais valorizadas pelas empresas não estão nas entrelinhas de um cargo técnico — estão na sua capacidade de se comunicar, resolver problemas, se adaptar e aprender. E mais: estão no seu comportamento diário.

Para entender o porquê dessas transformações e como os profissionais podem se preparar para esse novo cenário, a EXAME trouxe dicas de Tiago Santos, vice-presidente de Comunidade e Crescimento da Sesame HR, plataforma que conecta pessoas e empresas por meio da cultura e do propósito.

Para Santos, não basta só saber trabalhar — é preciso saber evoluir. E essas são as 7 habilidades que vão definir quem está pronto para o futuro e quem ficou preso ao passado.

Adaptabilidade e resiliência: a arte de dançar conforme a música

A única constante é a mudança, e ser como um bambu — flexível, mas resistente — é essencial.

"As empresas não estão mais focadas apenas em currículos técnicos impecáveis. Elas querem pessoas que saibam lidar com a imprevisibilidade e manter a produtividade mesmo quando tudo parece estar de cabeça para baixo. A resiliência deixou de ser um diferencial opcional e passou a ser uma competência estratégica em um cenário marcado pela incerteza constante", diz Santos.

Na experiência dele com diversas organizações que utilizam a Sesame para estruturar sua cultura e seus processos, é possível observar que ambientes que cultivam segurança psicológica e transparência tendem a desenvolver profissionais mais adaptáveis — mesmo diante de desafios extremos.

Comunicação eficaz (na ponta dos dedos e da língua)

Saber se expressar com clareza, seja digitando uma mensagem impactante ou compartilhando ideias em uma reunião, abre portas em todas as áreas.

"Com equipes cada vez mais distribuídas geograficamente, a comunicação clara é o alicerce da colaboração. Quem transforma ideias complexas em mensagens simples e compreensíveis ganha vantagem na liderança e na influência de projetos", diz Santos.

Como aprimorar sua comunicação: invista em cursos de oratória, explore o poder do storytelling e pratique a escrita persuasiva. E não subestime o valor do feedback construtivo — tanto ao oferecer quanto ao receber.

Resolução de problemas

A capacidade de analisar dados, pensar de forma lógica e tomar decisões estratégicas é um verdadeiro ativo para as empresas.

"A automação está assumindo tarefas repetitivas e com isso o pensamento analítico ganha ainda mais espaço. As empresas querem profissionais que não apenas identifiquem os problemas, mas que proponham soluções concretas e viáveis para resolvê-los", afirma.

Quando se tem acesso a informações relevantes — como indicadores de desempenho e engajamento organizacional — Santos afirma que o foco deixa de ser apenas o problema, e passa a ser a tomada de decisão ágil baseada em dados reais. "Vemos isso com clareza nas empresas que usam plataformas para tomar decisões mais rápidas e conscientes."

Aprendizado contínuo e curiosidade insaciável

A capacidade de aprender rapidamente e a disposição de buscar conhecimento de forma autônoma são cruciais em um mundo em constante evolução.

"O mercado não valoriza mais o especialista em um único assunto. O profissional do futuro é um eterno aprendiz, com curiosidade insaciável e grande capacidade de se reinventar diante das mudanças", diz Santos.

Como nutrir sua curiosidade: Estabeleça uma rotina semanal de aprendizado, explore conteúdos de diferentes áreas e participe de comunidades onde o conhecimento é compartilhado de forma contínua.

Fazer o que importa, da melhor forma

Em um cenário de sobrecarga de informações e tarefas, organização, foco e priorização são diferenciais valiosos.

"Ser produtivo hoje não é fazer mais em menos tempo, mas sim fazer o que realmente importa com excelência. Os recrutadores valorizam quem compreende o valor do tempo e entrega com consistência e qualidade", ressalta Tiago.

Como otimizar sua produtividade: Teste métodos como Pomodoro para foco, GTD para organização ou a Matriz de Eisenhower para priorização. E utilize ferramentas digitais que ajudem na gestão do tempo e tarefas.

Colaboração e trabalho em equipe

A habilidade de trabalhar bem com pessoas diferentes — presencialmente ou remotamente — é essencial para qualquer projeto de sucesso.

"Não existe sucesso individual isolado. Os times de alta performance são compostos por pessoas que colaboram com empatia, respeito e responsabilidade compartilhada", afirma Santos.

Ele destaca ainda que estruturas que promovem a conexão entre funcionários - como canais temáticos de conteúdo, fóruns internos e espaços de reconhecimento -, ajudam a manter o espírito de equipe vivo, mesmo em ambientes híbridos ou remotos, algo que tem sido cada vez mais implementado por empresas via ferramentas como a Sesame.

Navegar com destreza no mundo digital

Ter domínio das ferramentas digitais e compreender como a tecnologia impacta os negócios deixou de ser um diferencial — é pré-requisito.

"Mesmo que sua função não esteja diretamente ligada à tecnologia, é essencial entender como os sistemas funcionam, como os dados são utilizados e de que forma isso influencia os resultados da empresa e a experiência do cliente", afirma.

Como evoluir digitalmente: Conheça ferramentas de automação, softwares de CRM, noções básicas de análise de dados e inteligência artificial. Cursos práticos e acessíveis podem acelerar seu domínio dessas competências.

O protagonismo da evolução

A boa notícia é que todas essas habilidades podem ser desenvolvidas com intenção e prática. Para Tiago Santos, o profissional do futuro precisa assumir o protagonismo da sua própria evolução.

"As empresas estão cada vez menos preocupadas com diplomas emoldurados e cada vez mais atentas à proatividade, à capacidade de aprender continuamente e à conexão genuína com um propósito. É essa combinação que realmente diferencia os profissionais no mercado atual", diz o executivo.