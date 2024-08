Inteli abre inscrições para o processo seletivo de 2025; veja como participar

Estão abertas a partir desta terça-feira, 6, as inscrições para o processo seletivo 2025 do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli). O próximo ano letivo terá 200 vagas disponíveis para graduação nos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Ciência da Computação, Sistemas de Informação e Administração de Empresas.

“Neste ano, teremos o primeiro processo seletivo para o curso de Adm Tech, graduação que atualiza o currículo tradicional de Administração de Empresas para a área da tecnologia. Entendemos que o administrador do futuro precisa de contato constante com as áreas da tecnologia”, afirma Maíra Habimorad, presidente do Inteli.

O processo seletivo

O vestibular do Inteli é dividido em três fases online: prova, perfil e projeto. A primeira etapa, marcada para acontecer no dia 27 de outubro, é composta por uma prova de matemática e lógica adaptativa de múltipla escolha, aplicada em plataforma de aprendizagem desenvolvida pelo próprio Inteli.

Todos os candidatos aprovados nesta fase seguem para as duas últimas. A segunda etapa ocorrerá entre os dias 28 de outubro e 10 de novembro, e consiste na elaboração de duas redações, nas quais o candidato discorre sobre sua trajetória pessoal, além de seus propósitos e interesses como indivíduo, e a outra com um tema da atualidade.

Por último, de 12 a 29 de novembro, será realizado o eixo projeto, uma dinâmica online e em grupo, que permite a avaliação do desempenho dos candidatos no trabalho em equipe e características de liderança.

Os aprovados serão anunciados entre os dias 10 e 12 de dezembro deste ano.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pelo site do Inteli até o dia 20 de outubro. A taxa da inscrição é de R$ 200 e podem participar aqueles já formados no Ensino Médio ou com previsão de conclusão no final de 2024.