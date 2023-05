Informação x Conhecimento: como transformar dados em sabedoria

Na sociedade da informação, as tecnologias digitais e a internet têm proporcionado um aumento exponencial na quantidade de dados disponíveis em todos os campos do aprendizado, e esse volume tem crescido a uma taxa alarmante. Em contrapartida, o processo de transformar a informação adquirida em conhecimento não é tão simples quanto parece.

Informação e conhecimento são conceitos distintos, e é importante entender a diferença entre eles. A primeira refere-se à quantidade de dados que, por si só, não tem significado. É um conjunto de fatos, estatísticas, acontecimentos ou qualquer outra coisa que possa ser descrita de maneira objetiva. Já o segundo, por outro lado, é um processo mais complexo que envolve a compreensão e a interpretação desses dados.

Conhecimento define-se, portanto, como a capacidade de entender o significado da informação, relacioná-la a outros dados e usá-la de forma produtiva.

Nesse sentido, a informação pode ser vista como a matéria-prima do conhecimento, mas que sozinha, não é suficiente para construí-lo. É necessário que haja um processo cognitivo que permita que a informação seja analisada, interpretada e relacionada a outros fatos previamente conhecidos. Assim, o conhecimento é o resultado de um processo de assimilação e análise crítica da informação.

Segundo o Pew Research Center, em 2020, cerca de 59% dos adultos nos EUA diziam que o volume de informações disponíveis os deixava confusos sobre o que é verdadeiro ou falso. Esse dado evidencia a importância de desenvolver habilidades críticas de análise e avaliação da informação para poder transformá-la em conhecimento. A habilidade de avaliar a credibilidade da informação é essencial, especialmente no contexto de disseminação de notícias falsas, informações enganosas e desinformação.

Em síntese, a diferença entre informação e conhecimento é fundamental e está no cerne do processo cognitivo. A simples disponibilidade de informações não é suficiente para gerar conhecimento. Para que a informação seja transformada em conhecimento, é necessário que haja um processo de interpretação e análise crítica que permita a compreensão e a integração dessa informação com outros dados previamente conhecidos.

Para entender como esse conceito pode ter impacto direto na sua carreira, assista ao vídeo “Informação X Conhecimento”, com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".