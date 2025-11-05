IA no trabalho: CEO do Walmart diz que “literalmente todo emprego vai mudar”

O avanço da IA já começa a redefinir as bases do mercado de trabalho e, segundo Doug McMillon, CEO do Walmart, nenhuma função escapará dessa transformação. “É muito claro que a IA vai mudar literalmente todos os empregos”, afirmou em entrevista ao The Wall Street Journal. “Talvez exista algum cargo que ela não mude, mas ainda não pensei em qual.” As informações foram retiradas da CNBC Make It.

À frente da maior empregadora privada do mundo, com cerca de 2,1 milhões de funcionários, McMillon anunciou que o Walmart pretende congelar seu quadro global de colaboradores pelos próximos três anos.

Ainda assim, a empresa projeta crescimento de receita impulsionado pela adoção de tecnologias de IA em larga escala. A medida reflete uma tendência que já vem sendo seguida por outros executivos de peso, como Andy Jassy (Amazon) e Jim Farley (Ford), que também planejam reestruturar equipes diante da automação.

Para o CEO, o segredo para se manter atualizado está na capacidade de adaptação. Ele sugere que os profissionais busquem aprender a usar novas ferramentas de IA para melhorar o desempenho na função atual.

“Independentemente do cargo, o importante é adotar as novas tecnologias, aproveitá-las e tornar as coisas melhores do que eram antes.”

A tendência é confirmada por recrutadores, que vêm priorizando candidatos abertos à mudança e capazes de acompanhar o ritmo acelerado das inovações.

McMillon compartilha da mesma visão. Ele ressalta que o Walmart continuará priorizando o contato humano nas lojas.

“Enquanto não estivermos atendendo robôs humanoides com a capacidade de gastar dinheiro, estaremos atendendo pessoas.”, afirmou.

Para McMillon, a inteligência artificial não representa o fim do trabalho humano, mas o início de uma nova fase, uma em que tecnologia e adaptação caminham lado a lado.

A automação vai remodelar funções, eliminar tarefas repetitivas e exigir que os profissionais aprendam continuamente.

Nesse cenário, dominar o uso da IA e compreender seu impacto no cotidiano profissional deixa de ser um diferencial e passa a ser requisito básico para quem deseja se manter relevante no mercado.

O avanço dessa tecnologia apenas redefine o que significa trabalhar. O futuro do trabalho, segundo ele, dependerá da capacidade de cada profissional de unir empatia e pensamento crítico ao domínio das novas tecnologias. A IA, portanto, não substitui o trabalhador, mas transforma a forma como ele atua e compreender essa dinâmica será essencial para quem quiser prosperar nessa nova era digital.

