Conheça as ferramentas que ajudaram este empreendedor a gerar US$ 49.000 por mês

Há nove anos, sobrecarregado com dois empregos, ele criou uma loja de print-on-demand na Amazon com investimento zero. Sua primeira venda? Uma camiseta do Monstro do Lago Ness, com lucro de US$ 2,58. Esse pequeno sucesso mudou tudo. Hoje, ele gera US$ 49.000 mensais com quatro fontes de renda passiva. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Ao longo da jornada, ele percebeu que, para escalar o negócio, precisaria otimizar seu tempo. A chave para isso foram as ferramentas de automação e IA, que o ajudaram a reduzir tarefas repetitivas e melhorar a eficiência. Veja as principais ferramentas que ele usa:

MyDesigns: Automatizando tarefas repetitivas

Quando começou, ele passava horas escrevendo descrições de produtos e fazendo uploads manuais. A plataforma MyDesigns mudou isso. Ela automatiza a criação de listagens de produtos e usa IA para gerar títulos, descrições e tags otimizadas para SEO. Isso economiza muito tempo e permite que ele se concentre em outras áreas do negócio.

Zapier: Automatizando a presença nas redes sociais

O empreendedor também precisava otimizar sua presença nas redes sociais. Com o Zapier, ele automatizou as postagens. Sempre que um novo produto era listado, o Zapier criava automaticamente posts no Facebook, Pinterest e Twitter. Essa automação ajudou a aumentar o engajamento nas redes sociais com muito menos esforço.

OmniReader: Consumindo conteúdo de forma eficiente

Como um aprendiz auditivo, Hogue encontrou no OmniReader uma maneira de otimizar o consumo de conteúdo. O OmniReader é uma ferramenta de IA que converte textos em áudio, permitindo que ele escute artigos enquanto realiza outras tarefas. Isso o ajuda a se manter informado sem perder tempo lendo.

Gemini: IA para produtividade e criatividade

Outra ferramenta importante é o Gemini, assistente de IA do Google. Ele usa o Gemini para resumir e-mails, agendar reuniões e até mesmo gerar ideias.

“Recentemente pedi ao Gemini uma lista de 25 profissões populares para me ajudar a criar novas ideias para camisetas. Ele trouxe as respostas em segundos”, diz o produtor de conteúdo. Isso permite que ele seja mais produtivo e tome decisões rápidas.

Gamma: Facilitando apresentações

O Gamma, uma plataforma de IA para criar apresentações rápidas e de alta qualidade também entrou na rotina do profissional. Com uma interface simples, ele pode criar slideshows para seus vídeos do YouTube sem depender de design gráfico complexo.

HeyGen: Expansão internacional

Para expandir seus negócios globalmente, Hogue utiliza o HeyGen, uma ferramenta de IA que cria avatares digitais para vídeos e os traduz automaticamente para outros idiomas, sem a necessidade de legendas. Isso permitiu que ele alcançasse uma audiência internacional sem as limitações de tradução manual.

Essas ferramentas ajudaram o empreendedor a automatizar tarefas repetitivas, liberar tempo e focar no crescimento do seu negócio. A automação tornou o processo mais eficiente, escalável e sustentável, permitindo-lhe aumentar a produção e ensinar outros a gerar renda passiva.

