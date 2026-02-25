‘IA criará mais empregos do que eliminará’, diz Mark Cuban

O impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho tem sido tema de debate, com diferentes perspectivas sobre o futuro das vagas e das funções profissionais, sobretudo em atividades administrativas e de escritório.

O empresário Mark Cuban afirmou, ao responder declarações de Dario Amodei, CEO da Anthropic, que mencionou a possibilidade de metade dos postos de nível básico em escritórios desaparecerem com o avanço da inteligência artificial, que a tecnologia deve gerar mais empregos do que eliminar. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Comparação com transições anteriores

Ao comentar o tema, Cuban mencionou transformações históricas no ambiente corporativo.

“Alguém deveria lembrar ao CEO que já houve mais de dois milhões de secretárias. Também havia freelancers que faziam transcrições no escritório. Eles foram os primeiros a substituir a equipe administrativa. Novas empresas com novos empregos surgirão graças à IA e aumentarão o emprego total”, afirmou.

A argumentação se apoia na ideia de que ciclos de inovação costumam substituir processos considerados obsoletos, ao mesmo tempo em que impulsionam novas frentes de atuação profissional.

Nesse cenário, a inteligência artificial é apresentada como mais uma etapa de reconfiguração produtiva, com impacto direto na estrutura das ocupações.

IA como ferramenta e ajustes no mercado

Cuban também classificou a inteligência artificial como uma ferramenta evolutiva, inserida na dinâmica de transformação tecnológica que marca a história do trabalho.

No campo criativo, ele delimitou o papel da tecnologia como instrumento de apoio. “É apenas mais uma ferramenta criativa; não pode atuar como um tomador de decisões”, declarou.

A análise aponta para ajustes no mercado de trabalho, com redistribuição de funções e surgimento de novas atividades associadas ao uso e à gestão da tecnologia.

