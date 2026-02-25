Inteligência Artificial

Descubra o potencial oculto do Claude para usar na sua rotina profissional

Veja quatro formas práticas de aplicar a IA no dia a dia e otimizar tarefas com mais organização e agilidade

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17h02.

Última atualização em 16 de março de 2026 às 10h36.

O uso de inteligência artificial generativa tem sido incorporado à rotina de profissionais que buscam organizar demandas, estruturar informações e tornar processos mais claros. Ferramentas como a Claude vêm sendo utilizadas como apoio operacional em diferentes áreas, do planejamento à comunicação interna.

Com aplicações voltadas à produtividade individual, a ferramenta pode atuar como suporte na organização do trabalho, na estruturação de conteúdos e na consolidação de informações do dia a dia corporativo. Veja 4 dicas para extrair o melhor da ferramenta.

1. Estruturar demandas e organizar prioridades

Uma das aplicações mais objetivas está na organização de tarefas. Ao inserir prazos, metas e entregas, é possível solicitar a criação de cronogramas, listas priorizadas ou planos de ação organizados por etapas.

Esse recurso auxilia na visualização de responsabilidades e no acompanhamento de atividades em contextos com múltiplas frentes de trabalho.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

2. Refinar textos e comunicações internas

A ferramenta pode apoiar a revisão e a reestruturação de e-mails, relatórios e apresentações. Ajustes de clareza, síntese e organização tornam as mensagens mais diretas e alinhadas ao contexto profissional.

Também é possível adaptar o formato de um mesmo conteúdo para diferentes públicos, mantendo consistência na comunicação.

3. Apoiar análises e sínteses de informação

Documentos extensos, atas de reunião e materiais técnicos podem ser organizados em resumos estruturados, destacando pontos principais e encaminhamentos.

Esse uso facilita a consolidação de informações e contribui para tornar a tomada de decisão mais objetiva no dia a dia.

Quer entender tudo sobre inteligência artificial? Esse treinamento introdutório de quatro aulas te ensina como usar por apenas R$ 37

4. Automatizar tarefas repetitivas

Outra aplicação envolve a criação de modelos de respostas, relatórios recorrentes e descrições padronizadas de processos. A partir de comandos claros, é possível gerar versões iniciais de documentos que depois podem ser ajustadas conforme a necessidade.

Essa prática contribui para otimizar o tempo dedicado a atividades operacionais e organizar fluxos de trabalho de forma mais estruturada.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;
Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;
Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;
Principais formas de atuação do especialista em IA;
Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial
Próximo

Mais de Inteligência Artificial

Na era da IA, Nvidia aposta na ‘coopetição’ para crescer

Cinco prompts do ChatGPT que vão otimizar seu perfil do LinkedIn e atrair recrutadores

Esse truque faz o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática — basta esse frase

É recomendado evitar essa palavra no começo do prompt — saiba o motivo

Mais na Exame

Mundo

Reino Unido trabalha para reabrir Ormuz, mas não entrará na guerra

Pop

BBB 26: enquetes indicam saída certa de brother no Paredão

Future of Money

Bitcoin se mantém acima de US$ 73 mil e pode ter movimento sólido de recuperação

Um conteúdo Bússola

Opinião: terras raras, IA e TI verde podem se tornar motores da economia brasileira