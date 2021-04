Hábeas-córpus: 2 lições com a versão aportuguesada da expressão latina

No dia a dia, encontramos algumas expressões latinas. Você conhece o significado delas?

DATA VENIA - Com licença

Ao assistir a uma sessão jurídica, o termo é constantemente ouvido.

FIAT LUX - Faça-se a luz

A expressão está no versículo 3 do Livro do Gênese: "E disse Deus: Haja luz; houve luz."

HABEAS CORPUS - Possuir o corpo

Ação judicial com o objetivo de proteger o direito de liberdade de alguém. Segundo o Dicionário Houaiss, trata-se de uma forma reduzida de uma fórmula processual inglesa da Idade Média.

HÁBEAS-CÓRPUS - Hífen e Acento Agudo

Caso fosse aportuguesada, a grafia seria "hábeas-córpus", uma vez que a regra a ser seguida seria dos paroxítonos. Essa sugestão de grafia não é encontrada no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa.

Vale lembrar que os termos paroxítonos são os que têm tonicidade na penúltima sílaba. Uma regra simples para revisão e compreensão é: "não devem ser acentuadas graficamente as palavras paroxítonas finalizadas em -a, -e, -o (pluralizadas ou não), -em, -ens." Em suma: se essas palavras possuírem qualquer outro final, o acento agudo ou o acento circunflexo deve existir.

Exemplos:

mala, mole, coco, jovem, item, hifens, homens (não devem ser acentuadas graficamente, em respeito à norma da tonicidade na penúltima sílaba)

caráter, tórax, hífen, útil, bíceps, água, hábeas (devem ser acentuadas graficamente, pois não são finalizados em -a, -e, -o, -em, -ens)

Reforço: os termos "água", "hábeas" tem o ditongo na última sílaba, ou seja, o encontro da semivogal e com a vogal. O acento gráfico, pois, justifica-se.

