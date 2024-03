Stakeholders: o que são e quais são os principais tipos

A gestão de stakeholders emergiu como um pilar fundamental na estratégia empresarial contemporânea, reconhecendo a importância de todas as partes interessadas envolvidas em uma organização ou projeto.

Este artigo busca explorar a complexidade das relações entre empresas e seus stakeholders, examinando as dinâmicas, desafios e benefícios associados à gestão dessas interações.

O que são Stakeholders?

Stakeholders são partes interessadas em uma organização, projeto ou iniciativa que têm influência direta ou indireta sobre ela, ou que são afetadas por suas ações e decisões.

Eles podem incluir indivíduos, grupos, comunidades, instituições ou qualquer entidade que tenha um interesse legítimo no que uma empresa ou projeto realiza.

Para entender o que são stakeholders, é importante saber que eles podem ser internos ou externos. Os internos são aqueles diretamente ligados à organização, como funcionários, acionistas e gerentes. Já os externos incluem clientes, fornecedores, governo, organizações não governamentais (ONGs), comunidades locais e a sociedade em geral.

Geralmente, a tradução de stakeholders pode ser feita como "partes interessadas" ou "partes envolvidas". No entanto, o termo original tem uma conotação mais abrangente, referindo-se não apenas a indivíduos ou grupos afetados diretamente por uma organização ou projeto, mas também àqueles que têm interesse, influência ou impacto sobre ele.

A gestão eficaz dos stakeholders é crucial para o sucesso e a sustentabilidade de uma organização. Isso envolve identificar e compreender suas necessidades, expectativas e interesses, bem como comunicar-se de forma transparente e envolvê-los nas decisões que os afetam.

Lideranças da empresa devem buscar a gestão e integração de stakeholders de maneira apropriada. As estratégias variam de acordo com a natureza do relacionamento e o impacto que eles têm sobre a organização.

Quais são os tipos de Stakeholders?

Os tipos de stakeholders podem ser classificados de várias maneiras, com base em diferentes critérios, incluindo o nível de interesse e influência que possuem na organização, bem como suas relações diretas ou indiretas com ela. Veja os principais:

Funcionários

Os funcionários são um dos principais tipos de stakeholders em uma organização. Eles são essenciais para a operação e o sucesso de uma empresa.

Os funcionários têm interesse em questões como remuneração justa, condições de trabalho seguras e oportunidades de desenvolvimento de carreira. Eles também estão preocupados com a estabilidade do emprego, o ambiente de trabalho positivo e o crescimento de um futuro profissional adequado.

Gerentes

Os gerentes são responsáveis pela tomada de decisões estratégicas e pela coordenação das atividades da empresa. Eles têm interesse em garantir que as operações funcionem sem problemas, alcançar metas organizacionais e maximizar os lucros. Os gerentes também podem estar preocupados com a satisfação dos funcionários e a reputação da empresa.

Acionistas

Os acionistas são proprietários da empresa e têm interesse em maximizar o retorno sobre seus investimentos. Eles estão preocupados com o desempenho financeiro da empresa, incluindo lucros e dividendos. Os acionistas também podem influenciar as decisões estratégicas da empresa por meio de votação em assembleias gerais.

Clientes

Os clientes são fundamentais para o sucesso de qualquer negócio, pois sem eles a empresa não pode gerar receita. Os clientes estão interessados na qualidade dos produtos ou serviços oferecidos, no atendimento ao cliente e na experiência geral de compra.

Fornecedores

Os fornecedores fornecem os recursos necessários para que a empresa opere. Eles estão interessados em manter relacionamentos comerciais de longo prazo, garantir o pagamento oportuno e promover uma parceria mutuamente benéfica.

Comunidade Local

A comunidade local é afetada pelas operações da empresa e tem interesse em questões como impacto ambiental, responsabilidade social corporativa e geração de empregos locais. As empresas podem trabalhar em colaboração com a comunidade local para minimizar impactos negativos e contribuir para o desenvolvimento sustentável por meio de práticas ESG, por exemplo.

Governo

O governo regula as atividades das empresas e pode influenciar significativamente suas operações por meio de políticas e regulamentações. As empresas devem cumprir as leis e regulamentos governamentais e podem estar sujeitas a impostos, licenciamento e conformidade com padrões específicos da indústria.

Como fazer gestão de Stakeholders?

A gestão de stakeholders é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, organização ou iniciativa, pois envolve a identificação, análise e engajamento de todas as partes interessadas envolvidas. Para realizar uma gestão eficaz, é crucial seguir algumas etapas essenciais.

Primeiramente, fazer um mapa de stakeholders é uma ferramenta visual que ajuda as organizações a identificar e compreender as diversas partes interessadas envolvidas em um projeto, iniciativa ou empresa.

Este mapa destaca os principais stakeholders, suas relações e influências, permitindo uma análise mais clara das expectativas, necessidades e preocupações de cada parte interessada.

Em seguida, é importante entender as necessidades, expectativas e preocupações de cada stakeholder. Isso pode ser feito por meio de pesquisas, entrevistas ou workshops de engajamento.

Compreender as perspectivas de cada parte interessada permite que sejam desenvolvidas estratégias adequadas para gerenciar suas expectativas e minimizar possíveis conflitos.

Após compreender as necessidades dos stakeholders, é crucial desenvolver um plano de engajamento que estabeleça como e quando as interações serão realizadas, bem como quais informações serão compartilhadas com cada parte interessada. Buscar uma semana de trabalho mais apropriada pode ser uma medida importante, por exemplo.

Durante a implementação do projeto, é importante manter comunicações regulares e transparentes com os stakeholders, fornecendo atualizações sobre o progresso, respondendo a perguntas e preocupações e solicitando feedback.

Quais as diferenças entre stakeholder e shareholder?

As diferenças entre stakeholders e shareholders residem principalmente nas suas relações e interesses em relação a uma empresa ou projeto.

Os shareholders, ou acionistas, são indivíduos ou entidades que possuem ações ou participações na empresa na bolsa de valores. Seu principal interesse é o retorno financeiro sobre o investimento. Eles estão preocupados com o desempenho financeiro da empresa e esperam receber dividendos e ver o valor das suas ações aumentar.

Os shareholders têm influência na empresa por meio do voto em assembleias gerais e podem exigir transparência e prestação de contas da administração.

Por outro lado, os stakeholders são um grupo mais amplo que inclui não apenas os shareholders, mas também todas as partes interessadas afetadas e envolvidas de alguma forma pela empresa ou projeto.

Isso pode incluir funcionários, clientes, fornecedores, comunidade local, governo e outros. Os stakeholders têm uma variedade de interesses que vão além do retorno financeiro e podem incluir questões sociais, ambientais e éticas.

