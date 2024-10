Rendimentos 200% acima da média: por que o setor de tecnologia é o que mais paga no Brasil?

O setor de tecnologia é um dos que melhor remunera seus funcionários no Brasil. Essa conclusão é de um estudo feito pela plataforma YouGov Profiles, que revela que 28,1% das pessoas que trabalham nesse setor têm rendimentos 200% acima da média brasileira. Em seguida, aparecem as áreas jurídicas (20,7%) e de serviços financeiros (17,9%).

Este treinamento virtual ensina a utilizar ferramentas de IA, como o ChatGPT, e revela o caminho para construir uma carreira na área.

A lista completa dos setores e seus respectivos percentuais de rendimentos acima da média brasileira pode ser conferida abaixo:

TI e Telecomunicações: 28,1%

Jurídico: 20,7%

Serviços financeiros: 17,9%

Contabilidade: 16,8%

Construção civil: 9,9%

Educação: 9,8%

Imobiliário: 9,5%

Fabricação: 8,6%

Hospitalidade e lazer: 8,6%

Transporte e distribuição: 8,2%

Varejo: 7,9%

Serviços médicos e de saúde: 7,3%

Mídia/publicidade/RP e vendas: 7,0%

Por que o setor de TI é o que melhor remunera?

O setor de TI oferece os maiores salários por uma série de fatores, todos relacionados à crescente importância da tecnologia em todas as esferas da economia e da sociedade. Veja os principais motivos:

Demanda superior à oferta de profissionais qualificados

A demanda por profissionais qualificados em TI supera amplamente a oferta disponível no mercado, o que gera uma competição intensa por talentos. Com essa escassez de mão de obra, as empresas acabam oferecendo salários mais altos e benefícios para atrair e reter esses profissionais.

Participe do treinamento virtual sobre inteligência artificial e dê o primeiro passo rumo às carreiras do futuro. Garanta aqui a sua vaga clicando aqui.

Relevância estratégica para as empresas

A tecnologia é essencial para a inovação e o crescimento de empresas de todos os setores. Organizações dependem cada vez mais de soluções tecnológicas para otimizar processos, reduzir custos e aumentar a competitividade. Esse cenário eleva o valor estratégico dos profissionais de TI e, como consequência, seus salários.

Complexidade e especialização das funções

O setor de TI requer habilidades técnicas e conhecimentos especializados que não são facilmente substituíveis. Áreas como desenvolvimento de software, cibersegurança, inteligência artificial e análise de dados exigem uma formação sólida e contínua atualização, o que justifica remunerações mais altas.

Outros motivos para salários elevados no setor de TI

O mercado globalizado, a possibilidade de trabalhar remotamente para empresas estrangeiras e o impacto direto na receita e crescimento das empresas são fatores adicionais que tornam o setor de TI um dos mais atrativos. A remuneração internacional e a constante inovação tecnológica fazem com que esses profissionais sejam altamente valorizados.

A inteligência artificial é uma das portas de entrada mais promissoras para novos profissionais. De olho nesse potencial, a Faculdade EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento composto por quatro aulas introdutórias ao MBA que prometem preparar profissionais para se tornarem verdadeiros especialistas em IA.

As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes, pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações, e vão ao ar entre 21 e 29 de outubro de forma 100% virtual.

Outra boa notícia é que não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação – basta graduação completa em qualquer área de formação. Ao final das aulas, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para adicionar o currículo.

CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA AGORA MESMO

1 /10 Leblon, no Rio de Janeiro (Leblon, no Rio de Janeiro, tem preço do condomínio em R$ 16,20/m²)

2 /10 Vila Olímpia, bairro da Zona Sul de São Paulo (Vila Olímpia, São Paulo, tem condomínio de R$ 15,84/m²)

3 /10 Vista aérea de São Paulo: Jardim América tem condomínio a R$ 15,71/m² ()

4 /10 Praia de Ipanema (Ipanema, no Rio de Janeiro, tem condomínio a R$ 15,56/m²)

5 /10 Prédio da Baleia, Faria Lima (Itaim Bibi, em São Paulo, tem condomínio a R$ 15,38/m²)

6 /10 Bairro de Moema, em São Paulo (Moema Pássaros, em São Paulo, tem condomínio a R$ 15,24/m)

7 /10 Parque Trianon no Jardim Paulista, em São Paulo (Jardim Paulista, em São Paulo, tem condomínios a R$ 15,09/m²)

8 /10 (Vista aérea de São Paulo: Jardim Paulistano tem condomínios a R$ 15,03/m²)

9 /10 Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tem condomínios a R$ 15,02/m²)

10/10 Vista aérea de São Paulo (Vista aérea de São Paulo: Moema Índios tem condomínios a R$ 14,88/m²)

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.