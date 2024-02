Semana de trabalho de 4 dias é bem-sucedida no maior teste já feito no mundo

A maioria das empresas envolvidas no maior teste do mundo envolvendo a semana de trabalho de quatro dias tornou essa política permanente. Essa foi a constatação de Juliet Schor, autor do estudo e professor de sociologia na Universidade de Boston.

Segundo informações do site CNBC, das 61 empresas britânicas que participaram dos seis meses de testes em 2022, pelo menos 54 (89%) disseram que a política ainda estava em vigor, enquanto 31 empresas (51%) disseram que haviam mudado permanentemente para uma semana de trabalho de quatro dias.

Os resultados, publicados na quarta-feira pelo think tank Autonomy, mostraram que todos os gerentes de projeto e CEOs consultados disseram que a semana de quatro dias teve um impacto positivo em sua organização, com mais da metade (55%) descrevendo o impacto como "muito positivo".

Mais de 80% das empresas pesquisadas relataram impactos positivos no bem-estar da equipe, enquanto 50% observaram efeitos positivos na redução da rotatividade de pessoal; e quase um terço (32%) disse que a política melhorou visivelmente o recrutamento.

O relatório constatou, no entanto, que os funcionários de empresas em que o dia de folga adicional era fornecido sob a condição de cumprimento de determinadas metas, tinham algumas preocupações.

Os modelos de semana de trabalho de quatro dias "altamente condicionados" fizeram com que alguns funcionários relatassem stress adicional para cumprir prazos, ressentimento contra outros e sentimentos de desigualdade entre os funcionários.

O relatório acrescentou que formas menos comprometidas da política de semana de quatro dias também deixavam os funcionários menos capazes de planejar atividades em seus dias de folga.

Segundo o relatório, os funcionários tendem a usar o dia de folga para cuidar de responsabilidades, hobbies e tarefas domésticas.