7 profissões para quem quer trabalhar com inovação social

A inovação social é um campo em crescimento no Brasil e no mundo, conectando empreendedorismo, tecnologia e impacto social para solucionar problemas em comunidades e promover mudanças positivas.

A área atrai profissionais que desejam combinar suas habilidades técnicas e criativas com propósito, e as oportunidades abrangem setores como educação, saúde, meio ambiente e tecnologia. Conheça 7 opções de carreira e veja os cursos de especialização e as médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1- Gestor de projetos sociais

Esse profissional planeja, executa e monitora projetos que impactam positivamente a sociedade, como programas de capacitação, assistência social ou iniciativas ambientais.

Pode se graduar em áreas como Administração, Serviço Social ou Gestão de Projetos, e fazer especializações em Sustentabilidade ou Terceiro Setor são recomendadas.

Média salarial: R$ 5.000 por mês

2- Designer de impacto social

O designer de impacto cria produtos, serviços ou experiências que resolvam problemas sociais, utilizando metodologias como o design thinking. É graduado em design, engenharia ou cursos relacionados à inovação.

Especializações em design para sustentabilidade e impacto são diferenciais.

Média salarial: R$ 6.000 por mês

3- Especialista em responsabilidade social corporativa

Esse profissional atua dentro de empresas, gerenciando iniciativas de responsabilidade social e sustentabilidade. É graduado em Administração, Relações Públicas ou áreas correlatas. Pós-graduações em ESG (Environmental, Social and Governance) são um diferencial.

Média salarial: R$ 8.000 por mês

4- Data analyst para impacto social

Analistas de dados voltados para o impacto social coletam e analisam informações para medir resultados de projetos e políticas públicas. É preciso formação em estatística, Engenharia de Dados ou Ciência da Computação.

Especializações em análise de impacto ou políticas públicas são valorizadas.

Média salarial: R$ 7.500 por mês

5- Empreendedor social

Empreendedores sociais criam negócios com fins lucrativos e ao mesmo tempo resolvem problemas sociais ou ambientais. Não há exigências específicas, mas cursos em Administração, Empreendedorismo e Sustentabilidade ajudam a estruturar negócios de impacto.

Média salarial: Variável, dependendo do negócio.

6- Especialista em educação inclusiva e inovadora

Profissionais dessa área desenvolvem soluções pedagógicas e tecnológicas para tornar a educação mais acessível e eficaz. Podem ser graduados em Pedagogia, Tecnologia Educacional ou Psicologia. Certificações em tecnologias aplicadas à educação são recomendadas.

Média salarial: R$ 4.500 por mês

7- Consultor em inovação social

Consultores ajudam organizações a implementar projetos e estratégias de impacto social. São, geralmente, graduados em Administração, Sociologia ou Gestão de Inovação. MBA em Gestão de Negócios Sociais é um diferencial.

Média salarial: R$ 9.000 por mês

Por que trabalhar com inovação social?

A inovação social combina propósito e oportunidade de carreira em um mercado que só tende a crescer. Com o aumento preocupação de empresas e governos em gerar impacto positivo, os profissionais dessa área estão cada vez mais valorizados.

Setores como ESG, empreendedorismo social e tecnologia aplicada a problemas sociais atraem investimentos significativos.

O futuro promete maior integração entre tecnologia e impacto social, com a criação de novos modelos de negócios voltados para comunidades vulneráveis.

Profissões ligadas à inovação social também são resilientes, já que muitas das soluções criadas resolvem desafios globais, como mudanças climáticas, desigualdade e acesso à educação.

Por que você deve saber disso?

Escolher uma carreira com propósito pode ser decisivo para a realização pessoal e profissional. A inovação social oferece a chance de alinhar objetivos individuais a um impacto positivo na sociedade, abrindo portas em mercados emergentes e globalmente relevantes.

Saber mais sobre as profissões da área pode ajudá-lo a identificar oportunidades e planejar uma carreira alinhada às suas metas e valores.