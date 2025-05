7 profissões para quem quer trabalhar com biofísica Profissionais com formação nessa área podem atuar em setores como saúde, biotecnologia e pesquisa científica, com salários variando de R$ 4.000 a R$ 12.000 mensais em São Paulo

Para se destacar nessa área é importante investir em uma formação sólida e especializada, seja por meio de uma graduação em biofísica, biotecnologia ou áreas correlatas (3M/Divulgação)