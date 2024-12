7 profissões para pessoas que gostam de problemas de raciocínio lógico

Escolher uma profissão pode ser desafiador, mas a decisão se torna mais fácil quando uma pessoa consegue analisar quais áreas tem mais interesse e aptidão. No caso daqueles que amam resolver desafios, quebra-cabeças e encontrar soluções criativas para problemas complexos, carreiras que envolvem matemática podem ser uma boa opção.

Uma das principais vantagens da área de exatas é que a habilidade de raciocínio lógico é altamente valorizada em diversos setores e abre portas para carreiras desafiadoras e diversas. Conheça sete que podem ser boas escolhas.

1. Administração

Quem gosta de números, mas não tem muita habilidade para lidar com pessoas, pode optar por administração, uma carreira versátil que permite que o profissional se aplique a diversos cargos.

O curso tem duração média de quatro anos, e forma o aluno para trabalhar planejando estratégias, definindo metas e formas de atingi-las. Além de ser responsável por gerenciar recursos materiais, humanos e financeiros de instituições públicas e privadas.

O administrador também atua como um estrategista, utilizando ferramentas matemáticas para otimizar os processos da empresa. Ele é responsável por identificar gargalos, propor soluções e liderar a equipe para alcançar os melhores resultados financeiros.

2. Ciências Contábeis

Outra profissão ideal para pessoas que gostam de problemas de raciocínio lógico é a de contador. Quem se forma nessa área fica responsável pelos números da empresa — gastos e despesas — e a situação fiscal da mesma, focando no pagamento de notas, funcionários, tributação, etc.

O profissional também pode atuar como consultor e auditor, prevendo fraudes e práticas ilícitas. Para isso, estuda, entre outras matérias, Contabilidade de Custos, Gestão Tributária, Contabilidade Gerencial e Auditoria Contábil.

3. Arquitetura e Urbanismo

Para aqueles que gostam de cálculo, mas também têm habilidades com artes e desenhos, o curso de Arquitetura e Urbanismo pode ser uma boa opção.

Na graduação, destacam-se matérias como Desenho Arquitetônico, Cálculo, Geometria Gráfica e Estatística, e a matemática é usada para fazer proporções, escalas e medidas dos projetos arquitetônicos.

O profissional formado pode trabalhar em projetos comerciais, privados e públicos. Também pode trabalhar com paisagismo, ajudando na criação e manutenção de áreas verdes, como parques, jardins e praças, e na restauração de edifícios históricos e monumentos, preservando o patrimônio cultural e adaptando-os às novas necessidades.

4. Engenheiro

A engenharia é outra opção para os apaixonados por números. Existem diversos cursos que podem ser escolhidos de acordo com a aptidão do aluno, como engenharia mecânica, civil, ambiental, elétrica, de produção, entre outras.

A área de atuação irá depender do curso escolhido, na civil, por exemplo, é possível trabalhar tanto projetando construções quanto oferecendo consultoria técnica para empresas e órgãos públicos.

Os cursos, geralmente, têm duração de cinco anos.

5. Cientista de dados

Uma área que tem crescido bastante é a de cientista de dados. Com o avanço da tecnologia, esses profissionais estão sendo mais procurados e recrutados com salários satisfatórios. Isso porque em um cenário de busca por inovação, as profissões voltadas para tecnologia têm se destacado no mercado de trabalho.

No caso dessa profissão, a matemática serve como base fundamental do conhecimento, e é usada para o aprendizado de máquina, para modelagem de dados e também com a “linguagem” de programação, entre outras funções.

6. Estatística

Outra profissão que também trabalha com dados é o estatístico. Este profissional tem a função de coletar, organizar, analisar e interpretar as informações numéricas para transformá-las em conhecimento útil e, assim, tomar decisões mais assertivas.

Para se formar, é preciso estudar cálculo, álgebra, probabilidade, análise de variância, entre outras matérias que envolvem matemática. O curso tem duração média de quatro anos, e o profissional pode trabalhar no setor público ou privado, e em diversas áreas do conhecimento, como educação e até saúde.

7. Ciência da Computação

O cientista da computação é o profissional responsável por criar e desenvolver softwares e sistemas. Sua formação exige um sólido conhecimento em matemática e programação, com foco em disciplinas como cálculo, álgebra e estatística.

O curso superior tem média de quatro anos de duração, e o profissional pode trabalhar com engenharia de software, desenvolvimento web, cibersegurança, entre outras opções.

Qual o melhor emprego para quem gosta de matemática?

Para escolher a melhor carreira, o apaixonado por números deve levar em conta outros interesses. Isso porque a matemática permite trabalhar em diferentes tipos de profissões. Por isso, na hora da escolha, o candidato ao vestibular deve considerar fatores como:

gostar ou não de trabalhar com o público;

ter afinidade com artes;

ser ou não uma pessoa comunicativa;

gostar de internet.

Estes e outros critérios devem ser avaliados para que se tome a decisão mais correta na escolha da profissão. É importante lembrar, no entanto, que esta escolha não precisa ser definitiva e é possível trocar de carreira sem ter que começar tudo de novo. Para isso, existem cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, entre outras opções.