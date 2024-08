5 maneiras de ser assertivo no trabalho

Ser assertivo no ambiente de trabalho é uma habilidade essencial para quem deseja se destacar e alcançar resultados. A assertividade permite que você expresse suas opiniões, defenda suas ideias e estabeleça limites de maneira clara e respeitosa. A seguir, confira cinco maneiras de ser mais assertivo no trabalho, segundo o site US News:

1. Estabeleça limites

O primeiro passo para se tornar mais assertivo no trabalho é definir seus limites. Comunicadores agressivos não respeitam os limites dos outros, enquanto comunicadores passivos frequentemente não respeitam os próprios limites. A comunicação assertiva consiste em ser claro, direto, reflexivo e respeitoso — tanto consigo mesmo quanto com os outros.

Alguns limites podem incluir não trabalhar nos finais de semana, desligar o computador às 17h ou pausar as notificações do Slack quando você estiver focado em uma tarefa importante. Também é possível estabelecer limites sobre o tipo de linguagem e tom que você considera aceitável em conversas e e-mails. Se alguém no ambiente de trabalho violar esses limites, comunique suas expectativas de forma clara.

2. Encontre aliados e mentores

A ameaça de estereótipos é comum no ambiente de trabalho, especialmente para minorias, como mulheres e pessoas de cor, que frequentemente enfrentam estereótipos que os rotulam como passivos ou agressivos demais, independentemente de seu comportamento real. Esses preconceitos podem dificultar que essas pessoas se afirmem sem serem mal interpretadas.

Se você faz parte de uma minoria no local de trabalho, encontrar modelos ou mentores que compartilhem experiências culturais semelhantes pode ser extremamente útil. Eles podem compartilhar como conseguiram se afirmar de maneira eficaz, de acordo com suas experiências culturais.

3. Saiba como responder quando não souber a resposta

Você pode não saber como lidar com todas as situações que surgirem, mas ainda assim pode responder com confiança. Considere usar frases como: "Você me deu muito o que pensar, então vou voltar com uma resposta" ou "Agradeço por levantar essa questão, vou refletir sobre isso". Essas declarações permitem que você saia de conversas difíceis de forma elegante, mantendo sua assertividade.

4. Não se irrite ou fique chateado

Ficar irritado ou chateado sinaliza que você não sabe uma maneira mais eficaz de responder e pode minar sua autoridade. Por exemplo, se você está conversando com um funcionário sobre uma questão de desempenho, é importante parecer preocupado, mas não irritado ou hostil. Você deve ter confiança de que possui as ferramentas necessárias para respaldar suas palavras com ações.

5. Pare de se preocupar em ser amado

Concentre-se em ser respeitado e eficaz, não em ser amado. Para ser eficaz, você precisará se afirmar sem se preocupar com a aprovação dos outros ao dar notícias difíceis e tomar decisões que nem todos irão gostar. Se você estiver profundamente investido em ser amado, provavelmente sacrificará os comportamentos que farão as pessoas levarem você a sério.

Por que você deve saber dessas dicas

Ser assertivo no trabalho não significa ser rude ou agressivo, mas sim comunicar suas necessidades e opiniões de maneira clara e respeitosa. Ao estabelecer limites, encontrar apoio, responder com confiança, manter a calma e focar no respeito em vez de na aprovação, você pode se tornar mais assertivo e eficaz em sua carreira.