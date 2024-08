5 frases que pessoas inteligentes usam para ter sucesso no trabalho

No ambiente corporativo, muitas vezes, quem fala mais alto ou se expressa com maior frequência acaba dominando as discussões e chamando mais atenção. Entretanto, nem todos têm esse estilo de comunicação mais assertivo e, como resultado, podem se sentir ignorados, mesmo entregando resultados excepcionais. A boa notícia é que não é necessário ser o mais barulhento na sala para ser notado e valorizado, de acordo com a CNBC.

A chave para se destacar sem perder a autenticidade está em utilizar estratégias de comunicação eficazes que enfatizam o conteúdo e a intenção por trás das palavras. Com algumas frases simples e bem colocadas, é possível ganhar reconhecimento e avançar na carreira, garantindo que sua voz seja ouvida, mesmo que você não seja o mais alto ou assertivo na sala. É isso que Jessica Chen apresenta em seu novo livro “Smart, Not Loud: How to Get Noticed at Work for All the Right Reasons” ('Inteligente, não barulhento: Como ser notado no trabalho pelas razões certas', em tradução livre).

Aqui estão cinco frases que os profissionais mais bem-sucedidos utilizam para se destacar e avançar em suas carreiras.

‘Eu entendo o seu ponto’

Grandes comunicadores sabem que, para que suas ideias sejam ouvidas, é essencial mostrar que ouviram as ideias dos outros primeiro. Se você está em uma reunião e deseja intervir, ao invés de interromper ou falar impulsivamente, escute atentamente e espere a pessoa terminar de falar. Comece seus comentários com "Eu entendo o que você quer dizer". Isso demonstra respeito pela opinião alheia, mesmo que você tenha uma perspectiva diferente.

‘Estou empolgado com isso’

As decisões são tomadas com base na lógica e na emoção, mas são as emoções que costumam deixar uma impressão duradoura. Para ser um comunicador eficaz, é importante usar a emoção em suas interações. Use palavras como “empolgado” e “entusiasmado” para gerar apoio e interesse. A forma como você expressa essas emoções — com um sorriso, uma entonação animada ou gestos que transmitam sua energia — pode amplificar o impacto de suas palavras.

‘Aqui está o que mudou’

Pedir o que você quer no trabalho é fundamental, mas o follow-up também é crucial para garantir que suas demandas sejam atendidas. Em vez de simplesmente dizer: "Oi, estou acompanhando", o que pode parecer insistente, inicie sua comunicação com uma atualização relevante.

‘Naquela época ...’

Apenas trabalhar arduamente e produzir ótimos resultados nem sempre é suficiente para garantir reconhecimento. Para se destacar, é importante comunicar suas realizações de forma que as pessoas notem sem que você pareça arrogante. Uma maneira eficaz de fazer isso é usar o contraste entre o antes e o depois, destacando as melhorias que você implementou e os resultados alcançados.

‘Agradeço por ...’

Quando alguém te ajuda no trabalho — seja endossando seu nome para um projeto, oferecendo apoio ou fazendo uma introdução — é importante expressar gratidão de maneira específica. Em vez de apenas dizer “Obrigado”, explique pelo que você é grato e por que isso foi importante.

Forma de dizer

Para se destacar no trabalho, é importante não só usar essas cinco frases, mas também prestar atenção em como você comunica suas ideias. Por exemplo, variar o ritmo da sua fala — acelerando em momentos de entusiasmo e desacelerando para enfatizar um ponto importante — pode tornar sua comunicação mais eficaz. Gestos com as mãos também podem reforçar suas palavras, como mostrar as palmas para sinalizar confiança ou usar os dedos para indicar números ou etapas.

Essas técnicas podem parecer estranhas no início, mas com o tempo, se tornam naturais e ajudam a destacar sua inteligência e competência. Porque no ambiente de trabalho, é possível se destacar e avançar na carreira sem precisar ser o mais barulhento ou assertivo na sala. O segredo está em como você comunica suas ideias e faz com que suas palavras tenham impacto.