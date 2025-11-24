Google x OpenAI: novo Gemini surpreende e eleva a disputa ao criar sites e jogos do zero

A terceira geração do modelo Gemini, do Google, mostra como a IA avança para muito além de textos e respostas prontas. Com capacidade de criar sites, simulações e até jogos completos, a tecnologia aponta para um futuro em que profissionais de todas as áreas precisarão dominar ferramentas inteligentes para construir, testar ideias e inovar em ritmo acelerado. As informações foram retiradas de Business Insider.

A recepção inicial foi tão positiva que as ações do Google atingiram recorde, aproximando o valor de mercado da empresa do patamar da Microsoft.

O repórter Hugh Langley, especializado em Google, testou o modelo dentro do AI Studio, um ambiente digital para desenvolvedores experimentarem ferramentas de IA da companhia.

O ponto que mais se destacou, segundo Langley, foi a capacidade da tecnologia de criar produtos totalmente do zero, combinando texto, imagem, código e interação.

“Acho que onde o Gemini 3 é mais impressionante — e onde já está chamando atenção — é na sua habilidade de criar coisas novas do nada”, afirmou.

Durante os testes, Langley pediu ao modelo para construir um site interativo sobre elefantes.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Com instruções mínimas, o Gemini 3 gerou widgets de curiosidades, um gerador de fatos e até um minijogo em que o usuário alimenta o animal com amendoins.

O experimento avançou para temas mais complexos, como um site que explicava o processo de fotossíntese por meio de partículas animadas e controles que permitiam ajustar luz, água e dióxido de carbono.

O modelo também se mostrou eficiente em projetos mais sofisticados, como a criação de um construtor virtual de peças de Lego, capaz de montar blocos 3D a partir de comandos simples.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Outro teste envolveu o desenvolvimento de um videogame inspirado nos clássicos do Game Boy. Bastou um ajuste adicional, um pedido para fazer o personagem pular mais alto, para o Gemini reorganizar toda a física do jogo e deixá-lo jogável.

À medida que modelos como o Gemini 3 se consolidam, cresce a demanda por habilidades que envolvem orientar a IA, estruturar problemas, revisar entregas e transformar protótipos em soluções reais.

É esse domínio que pode redefinir carreiras, abrir caminhos para novos projetos e ampliar o alcance criativo de profissionais em todas as frentes da economia.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL