Google abre vagas de estágio e aprendiz no Brasil. Veja os requisitos

O Google Brasil abriu as inscrições para a nova temporada de seus programas de estágio e aprendizagem em 2026. Com cinco modalidades diferentes, a iniciativa busca estudantes de ensino médio e superior interessados em iniciar carreira nas áreas de negócios e tecnologia.

Entre as novidades deste ano está a ampliação do foco em diversidade e inclusão. O programa Next Step, voltado à formação de talentos de grupos sub-representados, passa a incluir estudantes indígenas além de pessoas negras. Já o programa de engenharia de software SWE+ foi expandido para aceitar também candidatos da área de UX Design, além dos cursos tradicionais de tecnologia.

Segundo Thais Gomes, gerente de programas de talentos do Google Brasil, a ideia é ampliar o acesso de jovens de diferentes origens à economia digital.

“Ao expandir o alcance dos nossos programas, reforçamos o compromisso com a formação de talentos plurais e preparados para a economia digital”, afirma. “Nosso objetivo é oferecer uma experiência prática e estruturada, onde estudantes de diferentes origens e regiões possam aplicar seu conhecimento em desafios reais da tecnologia”.

As jornadas variam entre 3 e 24 meses, dependendo da modalidade. A maior parte das oportunidades é para atuação presencial nos escritórios da empresa em São Paulo e Belo Horizonte.

Veja os programas de estágio do Google em 2026

Next Step (Negócios e Tecnologia)

Voltado para estudantes que se autodeclaram negros ou indígenas, o programa tem duração de 18 meses e combina desenvolvimento técnico com treinamento em habilidades comportamentais.

Modalidade Negócios: estudantes de bacharelado de qualquer área interessados em vendas e comercial, com previsão de formatura entre fevereiro e junho de 2028.

estudantes de bacharelado de qualquer área interessados em vendas e comercial, com previsão de formatura entre fevereiro e junho de 2028. Modalidade Engenharia de Software: estudantes de ciência da computação, engenharia de software ou áreas correlatas.

As inscrições começam em 9 de março.

Business Intern Program (BIP)

Voltado para estudantes interessados em vendas, marketing e área comercial, o programa oferece uma imersão de seis meses no ambiente de uma big tech.

Local: São Paulo

Previsão de formatura: entre fevereiro e junho de 2027

Inscrições a partir de 23 de março.

Software Engineering Intern Program (SWE+)

O programa técnico de curta duração foi reformulado e agora inclui também UX Design entre os perfis elegíveis.

Duração: 3 meses

Cursos: ciência da computação, engenharia de software e UX Design

Local: São Paulo ou Belo Horizonte

Candidaturas abertas para estudantes de qualquer região do Brasil, desde que possam se mudar durante o estágio

Inscrições a partir de 6 de abril.

Programa de aprendizagem

Além dos estágios, o Google também abriu vagas para o Programa de Aprendizagem em Gestão de Projetos, voltado a jovens que estão ingressando no mercado de trabalho.

O programa dura 24 meses e busca candidatos entre 18 e 22 anos, residentes em São Paulo, que já tenham concluído o ensino médio. Pessoas com deficiência não têm limite de idade para participação.

As inscrições começam em 20 de abril.

Como se candidatar

As inscrições para todas as modalidades devem ser feitas pela página de carreiras do Google. A empresa também disponibiliza uma trilha de conteúdos preparatórios para ajudar os candidatos durante o processo seletivo.