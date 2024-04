Google abre inscrições para o Programa de Estágio afirmativo com foco em tecnologia e negócios

Google Brasil inicia nesta segunda-feira, 15, a partir das 12h, as inscrições para o programa de estágioem duas áreas de atuação: o Next Step Business, voltado para a área de negócios em São Paulo, e o Next Step Tech, focado em Engenharia de Software em Belo Horizonte.

O Next Step começou em 2019 como um projeto piloto do Google Brasil para aumentar a representatividade de pessoas negras em nossa força de trabalho no país, e hoje, chega à sua terceira edição, afirma Bruna Seibert, líder de programas internos do Google para América Latina.

“O programa de estágio Next Step é parte do nosso compromisso em tornar o Google um lugar mais inclusivo e diverso, que represente a força de trabalho. O principal objetivo deste programa é aumentar a representação racial do Google Brasil a fim de desenvolver uma força de trabalho que reflita a diversidade brasileira”, diz Seibert. “O programa também visa ajudar estudantes de grupos sub-representados a estarem mais preparados para a entrada no mercado de trabalho.”

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-estágio, o estudante irá contar com:

vale-transporte,

alimentação,

mentoria,

aulas de inglês.

“O fato de o Next Step não exigir fluência em inglês como um requisito mínimo é um destaque do programa. Oferecemos curso intensivo de inglês durante o programa, com aulas online e com atividades práticas de conversação com Googlers durante o horário de estágio”, afirma Seibert que reforça que ao fazerem isso, geram oportunidades de acesso mais igualitárias num mercado onde menos de 5% da população fala um segundo idioma. “A falta de fluência em idiomas está mais relacionada à falta de acesso e oportunidades do que a competências, habilidades e atitudes”.

Quais são os requisitos?

Para estágio em negócios:

As oportunidades em negócios são normalmente oferecidas em áreas como vendas, marketing, suporte e soluções para clientes, entre outras, e para isso, o programa busca profissionais com as seguintes qualificações:

Estudantes de qualquer área da graduação com formação prevista de junho a agosto de 2026 podem se inscrever.

O programa terá duração de 18 meses e as pessoas selecionadas devem ter disponibilidade para trabalhar no escritório de São Paulo, em formato híbrido.

Não é necessário saber falar inglês.

Para estágio na área de tecnologia:

Para vagas em Engenharia, vale reforçar que as entrevistas incluirão avaliação prática de habilidades de programação e conceitos básicos de ciência da computação para os seguintes candidatos:

As pessoas devem estar cursando bacharelado em Ciência da Computação e áreas correlatas em Belo Horizonte ou EAD

Ter disponibilidade de estar no escritório 3 vezes na semana,

Ter formação prevista de junho a agosto de 2026.

Além disso, devem ter experiência em desenvolvimento de software e programação em uma ou mais linguagens de programação de uso geral, incluindo C, C++, Java, JavaScript ou Python.

Para essa área, é necessário conhecimentos básicos em inglês para programação.

Em fevereiro deste ano o Google anunciou a expansão da sua área de engenharia e fechou contrato para a criação do seu novo centro em São Paulo, que ficará localizado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Cidade Universitária.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas pelo link até 29 de abril de 2024 no site do Google. A triagem será conduzida pelo Google, selecionando perfis com base nos pré-requisitos do programa.