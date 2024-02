Google terá novo centro de engenharia em São Paulo

A gigante tecnológica Google vai criar um centro de engenharia na cidade de São Paulo, em parceria com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), vinculado ao governo do estado.

O espaço terá, entre outras atividades, o trabalho nas áreas de inteligência artificial e segurança na internet, com foco em soluções que aumentem a proteção aos usuários de seus serviços, segundo o Google.

As obras no espaço, que têm 7 mil m² e fica no prédio 1 do IPT, devem começar ainda este ano, em setembro, e sua inauguração está prevista para 2026. Um auditório e um espaço de eventos devem resultar do investimento.

O Google já tem um centro de engenharia no país, em Belo Horizonte.

"O Brasil é uma potência para talentos em engenharia e uma parte fundamental do ecossistema de inovação global do Google", afirmou Alexandre Freire, diretor de engenharia do Google em São Paulo. "Nosso objetivo é que o novo escritório em São Paulo se torne uma referência em todo o mundo em várias áreas"