Tabata Amaral foca em eleitorado feminino na reta final da campanha pela prefeitura de SP

A candidata à prefeitura de São Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Tabata Amaral, decidiu ajustar sua estratégia na reta final da campanha e intensificar o foco no eleitorado feminino. Com 9% das intenções de voto de acordo o Agregador EXAME/IDEIA de SP, Tabata destacou a necessidade de as mulheres "serem muito mais do que o mínimo" para conquistarem espaço na política, durante uma roda de conversa realizada nesta sexta-feira, 27. A deputada também criticou a disparidade no tratamento dado a ela em comparação aos candidatos homens, mencionando Pablo Marçal (PRTB) como um dos exemplos.

Durante o evento em São Paulo sobre violência obstétrica, Tabata afirmou que o principal obstáculo que enfrenta na eleição é seu gênero. "Meu grande erro perante a sociedade paulistana é ser mulher", disse a candidata, ao comparar sua trajetória com a de adversários que, segundo ela, têm envolvimento em polêmicas, mas ainda assim conseguem maior visibilidade.

A deputada revelou que, inicialmente, sua campanha não estava direcionada a um público específico, mas a aceitação mais positiva entre as mulheres a fez reavaliar sua abordagem. "As mulheres estão olhando diferente para a gente", comentou. Ela também apontou a desigualdade de condições entre os candidatos, destacando a falta de recursos e o menor espaço que recebe em comparação aos homens na disputa.

A candidata ressaltou que, embora tenha sido a mulher mais votada entre as parlamentares progressistas nas últimas eleições, isso não impediu que surgissem comentários depreciativos e acusações sobre o financiamento de sua campanha. “Dizem que fui financiada pelo Jorge Soros, Lemann, Paulo Guedes, mas ninguém se deu ao trabalho de ver quem realmente doou para a minha campanha”, afirmou.

Estratégia ajustada para a reta final

Nos últimos debates e publicações em suas redes sociais, Tabata tem adotado um tom mais firme, o que inclui o uso de roupas com recortes mais retos, jaqueta de couro e até o uso de palavrões, vocabulário que não costumava usar. Agora, ela foca nos próximos encontros entre os candidatos como oportunidades para consolidar votos e atrair eleitores indecisos, especialmente os que hoje apoiam Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

Com debates marcados para sábado (TV Record), segunda-feira (Folha de S.Paulo) e quinta-feira (TV Globo), a candidata do PSB espera aumentar sua visibilidade e reforçar o posicionamento de que sua equipe está entre as mais preparadas para governar a cidade.