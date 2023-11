IA do Google agora está disponível na Busca; veja como habilitar

Nesta quarta-feira, 8, o Google anuncia um novo recurso de inteligência artificial generativa que já está disponível para uso – e não é o Bard. Agora, com auxílio de IA, será possível pesquisar algo na Busca e receber um resumo gerado em tópicos sobre o tema pesquisado.

Por exemplo, se for pesquisado “como ingressar em um time de futebol feminino?”, a IA generativa na Busca irá resumir o processo de peneiras de clubes, sugerir um traje para jogar, indicar links de sites com possíveis respostas e sugerir mais perguntas sobre o mesmo tema.

O experimento pode ser acessado via Search Labs, novo programa onde as pessoas podem testar e experimentar novas tecnologias e recursos da Busca antecipadamente e compartilhar feedback.

Como ainda está em fase de experimento, o SGE depende muito do feedback do usuário para a otimização das respostas no futuro. Por isso, o Google ressalta que alguns temas considerados sensíveis – como perguntas de cunho sexual ou questões de saúde – não terão um resumo gerado pela IA.

“Desenvolvemos várias proteções integradas contra informações que possam ser prejudiciais ou enganosas, mas, claro, ainda é um experimento”, explica Bruno Pôssas, VP Global de Engenharia da Busca. “O feedback dos usuários será utilizado ativamente na melhoria da experiência e dos modelos”.

Página de Busca do Google com o SGE habilitado

O que é SGE?

Diferente do Bard, a Experiência de Pesquisa Generativa (em inglês, Search Generative Experience - SGE) do Google é baseada numa variedade de modelos de linguagens, como uma versão avançada do MUM e modelos recentes do PaLM 2. Enquanto o primeiro é uma IA generativa disponível em chatbot, a SGE é uma ferramenta de IA generativa disponível na seção de Busca do Google e que pode ser habilitada pelo SearchLabs.

Para que serve o SGE do Google?

Algumas das principais utilidades da nova experiência incluem:

Resumos gerados por IA para ter uma visão geral sobre o tópico pesquisado;

Modo conversacional para explorar informações durante uma pesquisa, sendo possível obter uma resposta instantânea gerada por IA, com links para diversas fontes na web;

Perguntas prontas para aprofundar sobre o tema pesquisado, além de destaques para as fontes das informações.

Como ativar o SGE do Google no Search Labs?

É possível ativar o SGE do Google de duas formas:

Busque o ícone do tubo de ensaio no desktop Chrome ou no app do Google;

Visite o site labs.google.com/search e siga as instruções

A experiência de IA generativa e o Search Labs estarão disponíveis no Chrome para desktop a partir de hoje. Na próxima semana, o acesso será habilitado gradualmente no Google app disponível para Android e iOS.