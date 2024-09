7 perguntas-chave para fazer em uma entrevista de emprego e impressionar o recrutador

Fazer boas perguntas em uma entrevista de emprego é uma das melhores maneiras de impressionar o recrutador e demonstrar interesse genuíno pela vaga e pela empresa. Além de mostrar que você fez sua lição de casa, essas perguntas ajudam a revelar mais sobre o ambiente de trabalho, os desafios da função e as expectativas da organização. Confira abaixo 7 perguntas que você pode fazer para causar uma boa impressão durante sua entrevista.

1. Quais são os maiores desafios que a empresa/enorme enfrenta atualmente?

Essa pergunta mostra que você está interessado no contexto em que a empresa está inserida e como pode contribuir para superar obstáculos. Ao fazer essa pergunta, você demonstra uma postura proativa e colaborativa, além de obter informações valiosas para entender melhor o cenário em que atuará.

2. Como vocês medem o sucesso nesta posição?

Compreender os critérios de sucesso para a função pode lhe dar uma visão clara do que a empresa valoriza e espera de você. Isso também mostra ao recrutador que você está focado em resultados e quer garantir que seu trabalho esteja alinhado com os objetivos da organização.

3. Como é a cultura da empresa?

Perguntar sobre a cultura da empresa revela que você se preocupa com o ambiente de trabalho e com o fit cultural. Assegurar que seus valores estão alinhados com os da empresa é essencial para um bom desempenho e satisfação no trabalho. Essa pergunta também mostra ao recrutador que você valoriza o ambiente de trabalho tanto quanto a função.

4. Quais são as oportunidades de desenvolvimento e crescimento para esta posição?

Essa pergunta demonstra que você está comprometido com seu crescimento profissional e deseja contribuir a longo prazo para a empresa. Saber se há oportunidades de promoção ou novos projetos em que você possa se envolver também ajuda a avaliar se a vaga atende às suas expectativas de carreira.

5. Como é o processo de feedback e avaliação de desempenho?

Saber como a empresa lida com o feedback e as avaliações de desempenho é importante para entender como você será orientado e incentivado a crescer na posição. Essa pergunta mostra que você valoriza o aprendizado contínuo e o aprimoramento, qualidades que muitos recrutadores apreciam.

6. Quais são as expectativas para os primeiros 6 meses nesta função?

Com essa pergunta, você demonstra que deseja começar a contribuir rapidamente e de forma eficaz. Isso permite que o recrutador veja que você está focado em entender quais são as prioridades e expectativas desde o início e que está comprometido em causar um impacto positivo na empresa.

7. Existe algo no meu perfil que o faça questionar minha adequação para o cargo?

Ao fazer essa pergunta, você abre espaço para que o recrutador discuta qualquer dúvida ou preocupação que possa ter sobre sua candidatura. Isso lhe dá a oportunidade de abordar qualquer mal-entendido ou ponto fraco percebido e reforçar suas qualificações para o cargo, demonstrando confiança e proatividade.