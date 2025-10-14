Geração Z sob pressão: como conquistar espaço em um mercado que exige alta performance

Autenticidade, bem-estar e propósito de vida são prioridades absolutas para a maioria dos jovens da Geração Z. Mas o mercado de trabalho, ainda pautado por valores tradicionais como desempenho, disciplina e resiliência, exige outro tipo de postura, mais centrada na entrega e menos nas individualidades.

Essa desconexão entre o que os jovens valorizam e o que as empresas esperam está gerando uma crise silenciosa de empregabilidade. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

Só 2% da Geração Z compartilha os mesmos valores dos recrutadores

Um levantamento conduzido pela Becoming You Labs, com mais de 77 mil jovens participantes, mapeou os principais valores dessa geração:

Autocuidado

Autoexpressão autêntica

Ajudar o próximo

O estudo foi cruzado com uma pesquisa nacional que ouviu mais de 2.100 gerentes de contratação de setores como tecnologia, consultoria, bancos e serviços profissionais.

O contraste é gritante. Os recrutadores procuram profissionais que valorizem realização, aprendizado contínuo e trabalho duro, valores que ocupam posições bem menos relevantes na escala de prioridades da Geração Z. Apenas 2% dos jovens compartilham os mesmos valores dos gestores.

O resultado é um mercado que, em muitos casos, considera essa geração “desempregável”.

A percepção da Geração Z: não vale a pena sacrificar a vida pelo trabalho

Do outro lado, a Geração Z se posiciona com firmeza. Vídeos no TikTok ecoam um discurso forte contra os valores das gerações anteriores.

A tensão entre as gerações não é nova, mas se intensifica num cenário onde a inteligência artificial ameaça substituir justamente os empregos de entrada, os mesmos que a Geração Z já enfrenta dificuldades em conquistar.

Profissionais de alta performance conciliam valores com resultado

No atual cenário de empregabilidade, dominar habilidades como execução, foco e constância é mais do que desejável, sendo um diferencial competitivo.

Não se trata de abandonar o propósito ou abrir mão do autocuidado, mas de entender que, em determinados momentos da carreira, será necessário adaptar-se, sem perder de vista quem você é.

O mercado valoriza e recompensa quem consegue equilibrar autenticidade com entrega. Para a Geração Z, o desafio está em transformar seus princípios em ativos profissionais, e não em barreiras.

Alta performance, hoje, exige mais do que competência técnica: exige maturidade para fazer escolhas estratégicas.

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA