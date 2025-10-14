‘Gente boa dá resultado’: esse empresário ensina como transformar sonhos em planos concretos

Para Jorge Paulo Lemann, “não adianta você ter só o sonho lá longe e não saber o que você vai fazer no curto prazo”. O empresário acredita que o segredo da liderança está em transformar ambição em plano de ação com metas bem definidas e foco em resultados.

Tendo isso em mente, o Na Prática criou a masterclass gratuita “Liderança com Jorge Paulo Lemann”, voltada a jovens profissionais que querem aprender a transformar ambição em ação e liderar com clareza e propósito.

Aprendendo com quem construiu impérios

Lemann é acionista da AB InBev e tem participações em empresas como Kraft Heinz e Burger King (via Restaurant Brands International). Com uma carreira marcada pela busca por excelência e inovação, ele hoje se dedica a apoiar a educação e a formação de novos líderes no Brasil.

Na masterclass, o empresário aborda temas como a importância de se cercar de “gente boa”, a definição de metas ambiciosas e o equilíbrio entre simplicidade e execução eficiente.

Como aplicar na prática

Durante as aulas, os participantes aprendem a definir objetivos de curto, médio e longo prazo com estratégia e foco. Lemann mostra que grandes conquistas dependem de planejamento sólido e execução disciplinada — sempre com apoio de pessoas competentes e diversas.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

