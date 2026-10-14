O que 2.260 empresas revelam sobre as conselheiras que fazem o ESG avançar

Uma das discussões mais comuns sobre governança costuma parar em uma pergunta: quantas mulheres estão no conselho? Um estudo publicado na revista acadêmica IIM Kozhikode Society & Management Review, da editora Sage, propõe uma segunda pergunta: o quanto essas conselheiras estão preparadas.

Os pesquisadores Isaiah Oino, da Coventry University, no Reino Unido, e Jonathan Liu analisaram dados de 2.260 companhias listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen entre 2012 e 2017. O resultado mais consistente foi este: quanto maior a escolaridade das conselheiras, melhor a nota da empresa em responsabilidade socioambiental.

As empresas deveriam oferecer oportunidades de aprendizado e capacitação às mulheres que ocupam seus conselhos, para elevar a qualidade das decisões tomadas ali. As informações foram retiradas de Inc.

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O que a pesquisa mediu

O desempenho socioambiental das empresas foi medido pelo rating da Hexun.com, primeiro sistema chinês de avaliação de responsabilidade corporativa. A nota considera estratégia, transparência e indicadores ligados a comunidade, consumidores, trabalho e direitos humanos.

Do lado dos conselhos, os autores cruzaram quatro variáveis: o número de conselheiras, a proporção delas no colegiado, a idade média e o nível de escolaridade. A formação foi classificada numa escala de 1 a 5, do ensino técnico ao doutorado.

O retrato inicial mostra boards majoritariamente masculinos. A fatia de mulheres subiu de 15,1% em 2012 para 17,3% em 2017, e a escolaridade média das conselheiras ficou entre o diploma técnico e a graduação.

Escolaridade pesa mais que o número de cadeiras

No modelo estatístico principal, a escolaridade das conselheiras apareceu associada a um desempenho socioambiental melhor, com significância de 5%. O número absoluto de mulheres no board, isoladamente, não mostrou efeito relevante.

A proporção de conselheiras apontou na mesma direção positiva, mas com sinal estatístico mais fraco. Já a idade média teve relação negativa: conselhos com conselheiras mais jovens tiveram notas um pouco melhores, o que leva os autores a defender uma composição que misture gerações.

Os próprios pesquisadores fazem uma ressalva importante: os dados mostram associação, e não causa. Ainda assim, a leitura que fazem é que conselheiras com mais repertório tendem a enxergar riscos e oportunidades que escapam a um olhar mais restrito.

A regra das três cadeiras

O estudo dialoga com uma linha de pesquisa que há quase duas décadas investiga o peso da chamada massa crítica. Em 2006, as pesquisadoras Alison Konrad, Vicki Kramer e Sumru Erkut entrevistaram 50 conselheiras, 12 CEOs e sete secretários corporativos de empresas da Fortune 1000.

A conclusão ficou conhecida no mercado: uma mulher sozinha no conselho ainda pode contribuir, mas é a partir de três que elas deixam de ser vistas como exceção e passam a influenciar de fato as discussões.

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Uma pesquisa com 541 companhias listadas na bolsa de Toronto, citada no artigo, chegou a um número parecido. Os conselhos só passaram a responder melhor às demandas de investidores sobre clima quando as mulheres alcançaram 30% das cadeiras.

O efeito também aparece no trabalho do conselho em si. Uma meta-análise das pesquisadoras Corinne Post e Kris Byron, publicada no Academy of Management Journal e baseada em 140 estudos com cerca de 90 mil empresas de 35 países, associou a presença feminina nos boards a retornos contábeis mais altos e a uma atuação mais forte nas duas funções centrais do colegiado: fiscalizar a gestão e participar da estratégia.

O Brasil ainda está abaixo da massa crítica

Por aqui, a régua dos 30% segue distante. Segundo o Board Index 2025 da Spencer Stuart, as mulheres ocupam 18,7% das cadeiras nos conselhos das maiores companhias abertas do país. Considerando só as titulares, o índice cai para 16,6%.

A legislação começou a pressionar esse número. A Lei 15.177, sancionada em julho de 2025, obriga estatais e sociedades de economia mista a reservar 30% das vagas de seus conselhos para mulheres, em implantação gradual ao longo de três eleições. A mesma lei passou a exigir que todas as sociedades anônimas divulguem indicadores de equidade em seus relatórios da administração.

O estudo sugere que preencher a cota é só metade do trabalho. A outra metade é garantir que as conselheiras cheguem à mesa com formação para pesar nas decisões.

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