'Não é meu trabalho ser seu amigo': cofundadora da Skims explica a empatia que funciona na liderança

NikeSkims: nova marca em parceria com a Skims, de Kim Kardashian (Nike /Divulgação)
Redatora
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 16h09.
RESUMO | Em entrevista à revista americana Boardroom, Emma Grede, cofundadora da Skims e da Good American, disse que é possível liderar com muita empatia e, mesmo assim, tomar as decisões difíceis que o negócio exige. Para ela, quem não faz o certo pela empresa também não consegue fazer o certo pelas pessoas. Em artigo na Inc., o autor Scott Hutcheson parte dessa visão para descrever três tipos de sinal que formam a presença de um líder: o relacional, o funcional e o direcional. Equilibrar os três depende de habilidades centrais da inteligência emocional.
Muita gente que assume a primeira posição de liderança acredita que precisa escolher entre ser querida pela equipe e cobrar resultado. Para Emma Grede, cofundadora da Skims e da Good American, essa escolha não existe. Em entrevista de capa à revista americana Boardroom, publicada em 5 de outubro, ela disse que é possível ser uma líder extremamente empática e, ao mesmo tempo, tomar decisões difíceis.
A condição, segundo ela, é ter o que chama de mentalidade de empresa. “Se você não faz o certo pelo negócio, não consegue fazer o certo pelas suas pessoas”, diz Grede.
A fala ganhou um desdobramento em artigo publicado nesta terça-feira, 13, pela revista Inc. O autor, Scott Hutcheson, escreveu o livro Biohacking Leadership e usa a visão da executiva para explicar o que forma a presença de um líder: aquilo que faz a equipe confiar em quem está no comando.
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Grede faz uma distinção que costuma confundir quem lidera pela primeira vez. Cuidar das pessoas é diferente de tratar o time como uma família ou como um grupo de amigos.
“Não é meu trabalho ser seu amigo”, diz. Na mesma entrevista, ela afirmou que também não cabe a ela tratar todos como se a empresa fosse uma família. Para Grede, quem lidera precisa tomar decisões difíceis, e uma delas é reconhecer quando alguém deixou de acompanhar o ritmo da companhia.
“Nem todo mundo cresce na mesma velocidade que o negócio”, diz. Por isso, ela defende uma honestidade radical o tempo todo, para que ninguém seja pego de surpresa quando um cargo muda.
Hutcheson descreve a presença de um líder como a soma de três tipos de sinal que a equipe percebe no comportamento do chefe. Segundo ele, um bom líder precisa dos três, e a dose de cada um muda conforme a situação.
Para o autor, o líder pode ajustar a ênfase sem abrir mão dos próprios valores. Uma conversa com alguém que passa por um momento pessoal difícil pede mais do primeiro sinal. Uma reestruturação pede mais do terceiro.
O desequilíbrio entre os sinais leva a dois erros opostos, segundo Hutcheson.
O primeiro é o acolhimento sem cobrança. Acontece quando o gestor evita uma conversa desconfortável sobre desempenho para proteger a relação com o funcionário. Nesse caso, segundo o autor, a simpatia passa a substituir a liderança em vez de reforçá-la.
O segundo é a firmeza sem acolhimento. O líder acredita que ser duro é sinal de força e se torna distante e rígido. Para Hutcheson, firmeza não é a mesma coisa que intimidação.
Depois de uma conversa delicada, o autor sugere que o líder revise o próprio comportamento com três perguntas, uma para cada sinal:
Quem responde “não” à primeira pergunta tende a ter errado pela dureza. Quem responde “não” à última provavelmente deixou a conversa terminar sem uma decisão.
Ler o que o momento pede, controlar a própria reação sob pressão e conduzir uma conversa difícil sem perder a empatia são habilidades de inteligência emocional. Elas pesam para quem lidera, mas também para quem está começando a carreira e precisa receber feedback, negociar prazos ou lidar com um conflito no time.
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