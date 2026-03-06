Foi demitido? Como usar o ChatGPT para calcular sua rescisão

Perder o emprego costuma vir acompanhado de dúvidas sobre valores e direitos trabalhistas. Com a ajuda do ChatGPT, muitos profissionais passaram a usar a inteligência artificial para estimar o cálculo da rescisão.

A ferramenta consegue organizar informações do contrato, aplicar regras básicas da legislação e indicar uma estimativa dos valores que o trabalhador pode receber após a demissão.

Embora não substitua um contador ou advogado trabalhista, a IA generativa funciona como um apoio rápido para entender o que deve entrar no cálculo.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. Assistir gratuitamente

Quais informações você precisa informar ao ChatGPT

Para estimar a rescisão trabalhista, o ChatGPT precisa de alguns dados básicos. Entre eles estão salário, data de admissão, data de demissão e tipo de desligamento.

Também é importante informar se houve aviso prévio trabalhado ou indenizado. Esses fatores alteram diretamente o valor final da rescisão.

Com essas informações, ferramentas de automação conseguem estruturar uma simulação com férias proporcionais, décimo terceiro e saldo de salário.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos

Como pedir para a IA calcular a rescisão

Depois de reunir os dados, basta estruturar um pedido claro para o ChatGPT. Um exemplo simples é solicitar o cálculo da rescisão com base na CLT brasileira.

O usuário pode pedir também que a ferramenta detalhe cada item da conta. Isso inclui saldo de salário, férias proporcionais, décimo terceiro e multa do FGTS.

Esse tipo de uso mostra como ferramentas de IA generativa estão sendo aplicadas para resolver tarefas práticas do dia a dia.

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir agora

O que a inteligência artificial consegue calcular

Entre os valores que podem ser simulados estão saldo de salário, férias vencidas, férias proporcionais e décimo terceiro proporcional. Em casos de demissão sem justa causa, a multa de 40% do FGTS também entra na conta.

A ferramenta também ajuda a visualizar o valor aproximado do aviso prévio. Dependendo do tempo de empresa, esse período pode aumentar o total da rescisão.

Segundo estudos sobre o uso corporativo de IA, cerca de 88% das organizações já utilizam inteligência artificial em pelo menos uma função de negócios, embora muitas ainda estejam na fase inicial de adoção.

Ainda está confuso sobre inteligência artificial? A especialista Izabela Anholett explica os conceitos essenciais em 15 minutos. Entenda aqui

Uma aula rápida para entender inteligência artificial na prática

Para quem quer entender melhor como aplicar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta de forma direta como a IA pode ser usada no dia a dia profissional.

Fundamentos essenciais da inteligência artificial

Como estruturar prompts melhores no ChatGPT

Como aplicar IA no trabalho

Estratégias práticas de automação

Erros comuns ao começar a usar IA

A aula mostra como ferramentas de IA podem ampliar produtividade, acelerar aprendizado e ajudar profissionais a lidar com mudanças no mercado de trabalho.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir