Fintechs têm 320 vagas de emprego abertas em tecnologia e vendas

Para quem está buscando uma nova oportunidade de emprego, duas fintechs, startups do ramo financeiro, têm 320 vagas abertas em diversas áreas.

A Cora, empresa de soluções financeiras para o pequeno empreendedor, está contratando para 20 vagas. São 15 posições em tecnologia com um destaque especial: oito vagas são exclusivas para mulheres.

Segundo Igor Senra, CEO e fundador da startup, o objetivo é ampliar a diversidade da equipe. “A diversidade de nossos colaboradores faz parte de nossos valores, pois sabemos da importância que isso tem para a construção de um ambiente melhor e mais criativo”, comenta ele.

A Cora tem menos de um ano e menos de 100 funcionários, mas já investe na qualidade de vida e bem-estar da equipe. Fernanda Novak, gerente de produtos, destaca a política de licença maternidade e paternidade como um diferencial. Na empresa, as licenças são estendidas para 6 meses (maternidade) e 3 meses (paternidade).

A gerente trabalha com tecnologia há 10 anos e ficou preocupada ao mencionar na entrevista de emprego que queria ter um novo filho.

“Eu sabia que queria fazer parte de tudo isso, mas precisava ter certeza que essa decisão não impactaria nos meus planos de ter mais um filho. Quando coloquei esse ponto na negociação, a primeira coisa que eu vi foi uma ‘revolta’ sobre como isso ainda é um ponto a ser discutido nos dias de hoje. E o Igor disse que me contrataria mesmo que eu estivesse grávida naquele momento”, conta ela.

Na startup, os funcionários possuem outros benefícios como férias flexíveis, auxílio para aprendizado e acesso ao Zenklub, plataforma de apoio psicológico.

Além das posições de tecnologia, há cinco vagas em Pessoas & Cultura e Atendimento. Para as vagas focadas em mulheres, confira mais informações no site. Para as demais, o cadastro é aqui.

Um exemplo de crescimento das fintechs, a JUSTA aumentou em 600% seu time em 2020. E a meta é continuar assim: em janeiro, são mais 300 vagas abertas em todo o Brasil. São posições para consultores externos de vendas, tecnologia e back office.

Por isso, a empresa procura por profissionais que tenham como propósito ajudar esse público e que gostem de desafios.

A JUSTA tem sede em Alphaville (SP) e Recife (PE), mas boa parte dos colaboradores está distribuída pelo país para ter contato com os clientes.

Os salários e benefícios variam de acordo com a posição, confira todos os cargos e se candidate pelo site.