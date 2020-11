Fintech tem mais de 80 vagas com home office em diversas áreas

O banco digital will bank espera terminar o ano com 500 funcionários e, para isso, está recrutando para 83 vagas de emprego em diversas áreas. A maioria das oportunidades será para trabalho remoto e alguns cargos não exigem formação superior.

Todo o processo seletivo será digital e pessoas de qualquer região do Brasil podem se candidatar. Durante a pandemia, foram mais de 100 novos contratados em diferentes locais.

Segundo o CEO Felipe Felix, a fintech está presente em todas as regiões e a maior base de clientes deles está no Norte e Nordeste.

“Dessa forma, a contratação de profissionais de todas as partes do Brasil é essencial para que consigamos desenvolver produtos e serviços adaptados às realidades de cada lugar”, diz.

As oportunidades são para profissionais das áreas como jurídica, administrativa, auditoria, análise e engenharia de dados, desenvolvimento de produtos e experiência do consumidor, entre outras.

Quem quiser a opção de trabalho presencial, a empresa tem escritórios em São Paulo e Vitória. O banco começou sua operação em outubro e tem foco nas classes C, D e E.

Os cargos de especialista em relações com o consumidor e agilista são exemplos de posições que não exigem diploma.

“Queremos ampliar nossas opções. Em alguns casos as habilidades comportamentais, as experiências pessoais e até o autodidatismo têm mais peso do que o diploma. Então, uma pessoa tem perfil para concorrer à vaga se ela se expressar bem, tiver capacidade para mediar conflitos e gostar de propor melhorias para os produtos e serviços que usa”, explica a diretora de pessoas e cultura, Marília Amêndola.

Os interessados podem se inscrever pelo site da Gupy.