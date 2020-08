Facebook, Itaú, Ypê e mais 45 empresas com vagas de estágio e trainee

Ambev, Itaú Unibanco, Stone, Ypê e Facebook são alguns dos destaques da semana. Confira mais empresas que abriram programas de estágio e trainee. Procura por uma vaga? As oportunidades disponíveis estão em ordem crescente de término do prazo.

Em julho, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE registrou uma recuperação nas contratações de jovens no início de carreira. A organização também fez um levantamento dos salários de estágio pelo Brasil e para diversos cursos.

BASF – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos Automotivo, Agronegócio, Químico, Tintas Suvinil e na área Corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de Agronomia e Engenharia Agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Grupo Cataratas – “Vóvô estagiário”

A empresa abriu as inscrições para a nova edição do seu programa “Vóvô estagiário”, focado em estudantes idosos e com netos. Quem estiver cursando qualquer gradução de ensino superior a partir de 3º período pode participar.

Salário: até 1.200 reais e benefícios

Inscrições: pelo site

Amazon Web Services (AWS) – programa AWS TechU

São 20 vagas para a terceira turma do programa AWS TechU voltadas a recém-formados (entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021) nos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou áreas correlatas. O programa dura 48 semanas e a contratação é CLT.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da empresa

Ensina Brasil – estágio e trainee

O programa de desenvolvimento de lideranças aceita candidatos com curso superior completo ou previsão de graduação até dezembro de 2020. Para quem já concluiu a graduação, eles aceitam formados há até 10 anos. É necessário ter disponibilidade para permanecer por dois anos no programa e mudar de estado.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da organização

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre Dezembro de 2020 a Julho de 2021; É necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Fundação Mudes – estágio

São 196 vagas para estudantes de Administração (32), Comunicação Social (12), Marketing (6), Informática (6) e Sistemas de Informação (5). Ainda há vagas para cursos como Ciência da Computação, Fisioterapia, Letras, Pedagogia, Recursos Humanos, Turismo, entre outros.

Salário: até 1.874 reais

Inscrições: pelo site da fundação

Fortbras – trainee

A empresa procura por recém-formados, entre 2017 e 2020, com preferência para os cursos de Administração, Economia e Engenharias. É necessário ter disponibilidade para viagens e domínio do pacote Office, especialmente Excel.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de agosto pelo site do Vagas.com

Heach Recursos Humanos – estágio e trainee

A empresa está recrutando estagiários para seis diferentes vagas espalhadas pelo Brasil. As áreas são divididas entre comercial, designer gráfico, marketing, recursos humanos e financeiro.

Também há uma vaga aberta para recrutar um Trainee para a área de Engenharia Mecânica. O candidato deve ser graduado em Engenharia Mecânica, ter CNH categoria B e ter inglês fluente.

Salário: até 1.830 reais e benefícios. Para o trainee, é 2.033,00 reais

Inscrições: o estágio é pelo site. E o trainee é pelo link

Hesselbach Company – estágio

A empresa abriu seu primeiro programa de estágio e busca estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção, e Engenharia ou Ciências da Computação. É preciso ter disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais (6 horas por dia), a princípio em casa, em regime de home office, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

Salário: R$ 1.800,00 e benefícios

Inscrições: até 25 de agosto. Para inscrever-se, basta enviar um vídeo-currículo para o email estagiarios@hesselbach.com.br

BTG Pactual – estágio e estágio de verão

Para o programa de estágio, o banco procura por jovens com interesse no mercado financeiro, que possam estargiar a partir de fevereiro de 2021 em São Paulo ou no Rio de Janeiro. É necessário ter conhecimento de inglês.

O estágio de férias acontece em janeiro e podem se inscrever estudantes com a previsão de formatura entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024.

Salário: não informado

Inscrições: até 28 de agosto pelo site

BrMalls – estágio

A empresa tem vagas para comercial e financeiro comercial

Salário: não informado.

Inscrições: até 30 de agosto. Neste link para o estágio comercial e aqui para o financeiro

Henkel – estágio

A Henkel tem 10 vagas para São Paulo e Jundiaí para os cursos de qualidade, química, engenharia química e mecânica, administração, eng de produção e outros.

Salário: R$ 1700,00 e benefícios

Inscrições: até 30 de agosto pelo site da Companhia de Estágios

São Martinho – trainee

São vagas nas áreas Administrativa, Agrícola e Indústria para formados entre 2017 e 2020. É necessário estar disposto a viajar e mudar de localidade. Também é um requisito ter inglês intermediário a avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de agosto pelo site

Aéris – estágio

A empresa tem 25 vagas em Fortaleza (CE) para diferentes cursos.

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 31 de agosto pelo site da Companhia de Estágios

TAG – estágio

O clube de assinatura de livros está com uma vaga aberta para estudantes negros cursando a graduação ou tecnólogo em em Letras, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, História, Relações Internacionais ou áreas correlatas; A vaga é focada na área de produto.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

B3 – estágio

Vagas na área na área de administração de riscos para estudantes de matemática, física, estatística, engenharias, ciências econômicas, ciências da computação ou química; É necessário ter formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, excel intermediário e inglês avançado. Também é um requisito ter conhecimento em linguagem de programação.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de agosto pelo site da Cia. De Talentos

Amazon – estágio

A Amazon tem 30 vagas São Paulo para diferentes áreas.

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 31 de agosto pelo site da Companhia de Estágios

Ingredion – estágio

A companhia busca 25 jovens universitários, com vagas distribuídas nas unidades da companhia em São Paulo (escritório central), Mogi Guaçu (SP), Balsa Nova (PR), Alcântara (RJ) e Cabo de Santo Agostinho (PE). Os estudantes precisam ter conclusão prevista até dezembro de 2022 nos cursos de Engenharia, Administração, Química, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Economia, Comunicação Social e Publicidade e Propaganda. O processo será remoto e os estudantes poderão fazer três dias de home office na semana.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de setembro pelo site

Red Bull – estágio

Programa tem vagas para São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). Os estudantes precisam ter formatura prevista até dezembro de 2022 e cursar Administração, Comércio Exterior, Comunicação Social, Contábeis, Economia, Engenharias, Finanças, Jornalismo, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais, Relações Públicas e outros cursos correlatos.

Salário: até 1.800 reais e benefícios

Inscrições: até 3 de setembro pelo site

Kraft Heinz – estágio

São cerca de 30 vagas no programa de diversidade, focadas na contratação de mulheres, negros, PCDs e LGBTQI+. Estudantes dos dois últimos anos de qualquer curso de graduação podem se inscrever e, depois do processo seletivo, serão designados para vagas nas áreas de Marketing, Food Service, People, Pricing, Procurement em São Paulo e Manufatura e Logística em Goiás, entre outras.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de setembro pelo site

ZX Ventures – estágio

Programa com vagas em São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Petrópolis (RJ) e Belo Horizonte (MG). Para estudantes com formação prevista entre julho de 2021 e dezembro de 2022.

Salário: não informado

Inscrições: até 4 de setembro pelo site

Coca-Cola – estágio

O programa tem 40 vagas de estágio para estudantes com conclusão do curso até dezembro de 2022. O objetivo é desenvolver potenciais talentos para se tornarem trainees ou colaboradores na empresa. É necessário ter o inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 6 de setembro pelo site do 99 jobs

Ambev – trainee

A Ambev procura por recém-formados de qualquer curso e de todo o Brasil. O processo será totalmente online. A cervejaria também tirou a avaliação do nível de inglês e mudou sua prova de lógica, que se tornou mais fluída e com menos foco na matemática.

Sem o requisito dos conhecimentos de língua, os contratados receberão bolsas da empresa para estudar inglês. O único requisito para as vagas é a formação em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020.

Salário: 7 mil reais

Inscrições: até 8 de setembro pelo site

Ambev – estágio

Para ser cada vez mais inclusivo nas oportunidades de início de carreira, eles aceitam estudantes de qualquer curso e não terão mais teste de inglês. São mais de 200 vagas nas áreas de Business, Supply e Tech, distribuídas por todo o Brasil. Estudantes de graduação superior com formação prevista até 2022 podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 8 de setembro pelo site

Oracle – estágio

O programa Generation Oracle (GenO) dura e 12 meses e incentiva a capacitação, orientação e formação de uma geração de profissionais do futuro destacando criatividade, empreendedorismo e inovação. O único pré-requisito para ser GenO é a pessoa estar frequentando uma escola de nível superior ou técnico durante o programa.

Salário: não informado

Inscrições: até 8 de setembro pelo site

Santander – trainee

O programa de trainee é para profissionais com formação entre dezembro de 2018 e de 2020 em qualquer curso de graduação. É necessário ter disponibilidade para trabalhar e viajar para qualquer estado. O inglês avançado e experiência profissional anterior são diferenciais.

Salário: 6.700 reais e benefícios

Inscrições: até 8 de setembro pelo site da Cia de Talentos

Facebook – estágio

A empresa procura por estudantes de qualquer curso universitário em todo o Brasil. Para se candidatar, é necessário ter formação prevista entre dezembro de 2021 a julho de 2022 e inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site até o dia 10 de setembro

Heineken – trainee

Desde sua primeira edição em 2018, o programa já teve mais de 20 mil inscritos. Nesta edição, serão 20 vagas abertas para profissionais formados entre 2014 e 2018 em qualquer curso universitário de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo. Não é obrigatório o conhecimento de inglês, mas é desejável ter o nível intermediário da língua.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 11 de setembro pelo site do programa

EDP – estágio

Os jovens profissionais farão toda a seleção, incluindo entrevistas e dinâmicas, em casa. As 55 vagas abertas são distribuídas nas unidades de negócio os estados de São Paulo, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Sul. Para se inscrever, os candidatos devem cursar graduação com formação prevista a partir de dezembro de 2021 ou estar no mínimo no segundo ano.

Nesta edição, o programa seguirá as diretrizes do Programa de Inclusão e Diversidade da empresa e 50% das oportunidades serão destinadas a estudantes negros.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de setembro pelo site

Spot Educação – trainee

Podem participar jovens de todas as idades, formados em qualquer curso de graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É necessário ter disponibilidade para viajar pela empresa e nível avançado de conhecimento em inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de setembro pelo site

Sanofi – estágio

A Sanofi tem 100 vagas para São Paulo, Suzano e Campinas para diferentes cursos e áreas. O destaque nesta edição é o requisito apenas de inglês a partir de básico. Os estagiários terão a oportunidade de fazer curso de inglês ofericido pela empresa.

Salário: R$ 1650,00 e benefícios (com Gympass, Curso de Inglês e Descontos em Medicamentos_

Inscrições: até 15 de setembro pelo site da Companhia de Estágios

Recruta Stone – trainee

O programa não tem qualquer restrição de curso e é um dos mais concorridos do país. Os aprovados passam seis meses conhecendo diferentes áreas da companhia para assumir cargos de liderança e de especialista depois.

Salário: não informado

Inscrições: até dia 17 de setembro pelo site

Vetor Brasil – trainee

O programa de trainee em gestão pública busca jovens que queiram impactar o setor público brasileiro, que tenham curso superior completo ou previsão de graduação até dezembro de 2020; O processo será 100% online e busca jovens de todo o país.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de setembro pelo site

Merck – estágio

São 41 vagas em São Paulo e no Rio de Janeiro para as áres de Administração, Comunicação Social, Marketing, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas, Engenharia, Economia, Logística, Direito, Contabilidade, Farmácia, Biomedicina, Biologia, Química e Recursos Humanos.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de setembro pelo site

Lojas Quero-Quero – trainee

A empresa procura por recém-formados, preferencial entre 2018 e 2020 e nos cursos de Engenharia, Economia e Administração.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de setembro pelo site

Itaú Unibanco – trainee

O banco procura por estudantes e recém-formados para vagas nas áreas de Negócios Atacado e Negócios Varejo. O Itaú não colocou restrição de cursos para as vagas. E todo o programa será online, facilitando para que candidatos de todo o Brasil participem.

Para participar, os jovens devem ter concluído a graduação após dezembro de 2018 ou terem a previsão de formatura até julho de 2022. Para a área de Negócios Atacado, é necessário ter inglês avançado, enquanto a trilha de Varejo não exige o idioma.

Salário: 7 mil reais e benefícios

Inscrições: até o dia 21 de setembro pelo site

CPFL Energia – estágio

São oferecidas mais de 100 vagas para estudantes de ciências humanas e exatas em 13 cidades: Campinas, Bauru, Indaiatuba, Piraju, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Pardo, Sorocaba, São Leopoldo, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Canoas e Jundiaí. As vagas são direcionadas para alunos matriculados no penúltimo ou último ano de graduação ou formação técnica em 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 25 de setembro pelo site

Ypê – estágio

São oportunidades para que estudantes de 19 a 25 anos entrem no mercado de trabalho e tenham experiências práticas em diversas áreas. As vagas são para as unidades de Amparo (SP), Salto (SP), Anápolis (GO), Goiânia (GO), Simões Filho (BA) e São Paulo (SP). O trabalho começa no início de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de setembro pelo site

Programa Universitário-Empresas – estágio

Programa do Santander reúne mil bolsas de estágio de 4 horas em empresas clientes em todo o Brasil.

Salário: mil reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site

Saint-Gobain – estágio

A empresa procura estudantes cursando ensino superior a partir do terceiro ano, com inglês intermediário e conhecimento intermediário do pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de março de 2022 pelo site do Across Jobs

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do 2ª semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de Administração, Economia, Matemática, Estatística, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Segurança da Informação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de Análise de Negócio, Desenvolvimento de Software, Arquitetura UX, Ciência de Dados, Devops, Qualidade e Agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga