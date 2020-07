“Vóvô estagiário” abre vagas para idosos na faculdade e com netos

Tem netos e está fazendo faculdade? O Grupo Cataratas, principal empresa de ecoturismo do Brasil, está procurando por estagiários com o seu perfil.

A empresa abriu as inscrições para a nova edição do seu programa “Vóvô estagiário”, focado em estudantes idosos e com netos. Quem estiver cursando qualquer gradução de ensino superior a partir de 3º período pode participar.

Os estudantes passarão por uma triagem de currículo, entrevistas e dinâmica de grupo. A fase final será uma entrevista com o gestor de cada vaga.

Segundo Robson Lourenço, gestor da área de Gente, Cultura e Carreiras do Grupo, o programa é valioso para a troca de experiência entre gerações.

Os estagiários recebem bolsas de até R$ 1.200 e diversos benefícios atraentes, como home office, horário flexível, massoterapia e programa de treinamento.

O grupo possui diversos programas de inclusão focados em diferentes públicos: “Dona Harpia”, criado em 2018, contrata brasileiros com mais de 60 anos; o “Multicor” é focado em vagas para transexuais e transgêneros nos parques que administra no Rio de Janeiro; o “Empodera Mulher”, para o grupo feminino; o “Pra Já”, para os jovens aprendizes de 14 a 24 anos; e o “Novo Lar”, que ajuda na recolocação de refugiados.

Confira como se inscrever no programa pelo site do Vagas.