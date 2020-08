Quanto ganha um estagiário? Veja os salários de diversos cursos no Brasil

Em julho, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE registou uma recuperação nas contratações de jovens no início de carreira.

Na comparação com o mês anterior, houve um aumento de 44,7% de estagiários e jovens aprendizes contratados. Para Marcelo Gallo, Superintendente Nacional de Operações no CIEE, o dado mostra uma recuperação no mercado.

Por causa da pandemia, as vagas para início de carreira sofreram um baque. Os meses de abril e maio, que tiveram apenas 4.000 contratos cada, foram os piores do ano. O volume representa apenas 15% do número de contratos no mesmo período do ano anterior.

Também houve uma queda de candidatos se cadastrando na plataforma no período. A recuperação agora, segundo o especialista, foi influenciada pela adaptação das empresas para as entrevistas remotas, seja por vídeo ou por telefone. Por isso, Gallo recomenda que os jovens mantenham seus contatos atualizados no site.

“Nós percebemos que em abril e maio também houve uma queda no movimento do site na internet. Isso refletiu um pouco o receio das pessoas de se exporem na pandemia. Em junho e julho já aumentou a procura dos candidatos. Em julho, o número de encaminhados para entrevista foi superior em 35,5% a junho”, conta ele.

Para o período de retomada, Gallo avisa que o mercado estará disputado em qualquer categoria, inclusive para jovens. Mesmo com crescimento das vagas no site, o patamar de oportunidades ainda está longe de chegar ao do ano anterior. Ele aconselha que os jovens aproveitem agora para acrescentar habilidades ao currículo para deixá-lo mais competitivo.

“No nosso site, o Saber Virtual, temos cursos gratuitos à disposição dos jovens para melhorarem suas habilidades em informática, língua portuguesa e também comportamentais”, comenta ele.

De acordo com os dados da CIEE, os setores que mais contrataram na pandemia foram os de serviços e call center. O centro também divulgou, com exclusividade para a EXAME, os salários médios de estágio no Brasil, com distinção entre cursos e regiões.

Para o aprendiz, a média salarial fica entre R$ 490,83 e R$ 736,24 para as cargas de 4h e 6h diárias, respectivamente.

Confira os salários dos estagiários pelo Brasil: