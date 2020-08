O Itaú Unibanco abriu nesta quarta-feira, 19, as inscrições para o seu novo programa de trainee. O banco procura por estudantes e recém-formados para vagas nas áreas de Negócios Atacado e Negócios Varejo.

E o banco vai pagar um salário de R$ 7 mil. O Itaú não colocou restrição de cursos para as vagas. E todo o programa será online, facilitando para que candidatos de todo o Brasil participem.

Para participar, os jovens devem ter concluído a graduação após dezembro de 2018 ou terem a previsão de formatura até julho de 2022. Para a área de Negócios Atacado, é necessário ter inglês avançado, enquanto a trilha de Varejo não exige o idioma.

Na última edição, o programa foi um dos mais concorridos do país e teve mais de 70 mil inscritos. O processo acontecerá ao longo do segundo semestre e terá cinco etapas: inscrição; testes online; resolução de um business case online; dinâmica em grupo; e entrevista final com os executivos.

Durante a seleção, os candidatos terão contato com diferentes especialidades e modalidades de negócios do banco, ganhando uma visão ampla de como funciona a organização. E os desafios propostos vão refletir problemas reais da companhia.

“Vamos propor para os candidatos desafios que fazem parte da realidade do nosso negócio. Queremos trazer para o banco uma nova geração de líderes que possam nos ajudar a construir o futuro da organização”, explica o diretor-executivo de Recursos Humanos, Sergio Fajerman.

A novidade nesse ano será o uso do aplicativo “Buscando ser trainee”, onde os candidatos podem realizar cada etapa do programa e ter acesso a conteúdo sobre o banco e o processo. Serão vídeos institucionais, textos sobre cultura e negócios e dicas de executivos.

O app terá uma função chamada “Pergunte ao trainee” que permitirá o envio de dúvidas sobre o programa para trainees de anos anteriores.

Além da remuneração de R$ 7 mil, os aprovados no programa terão participação nos lucros e resultados do banco e benefícios como auxílio creche, convênio com academias e incentivo a cursos de idiomas.

As inscrições estão abertas até o dia 21 de setembro. Os interessados podem entrar no site ou baixar o app “Buscando ser Trainee” na Apple ou Google Store.