Grupo do iFood abre mais de 100 vagas de estágio e trainee

O Movile, grupo das empresas iFood, Sympla, PlayKids, Zoop, Wavy e MovilePay, abre nesta segunda-feira, 21, as inscrições para a Mobile Dream. O programa tem mais de 100 vagas para estudantes em qualquer ano e recém-formados entre 2015 e julho de 2019.

Muitas das oportunidades são para o time de tecnologia e estão distribuídas entre São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. No entanto, algumas vagas já são para trabalho totalmente remoto.

A edição de 2020 traz todos os diferenciais do processo do ano anterior e ainda tem novidades. Agora, o processo será totalmente online e em formato de game.

Na seleção passada, o grupo criou uma seleção completamente às cegas, e com a busca intencional por diversidade. E o resultado foi surpreendente: além de ter alcançado mais de 25 mil pessoas inscritas, eles tiveram 60 contratações, com 46% de mulheres, 40% de pessoas negras e 25% de pessoas da comunidade LGBTQI+.

“Aprendemos que focando em diversidade na seleção, dá para trazer resultados. O segundo aprendizado foi sobre as diferentes realidades que temos entre os jovens e universitários do Brasil. E a gente ainda precisava se adaptar para isso”, fala Matheus Fonseca, coordenador de Employer Branding do grupo.

O programa também ajuda os jovens, muitos procurando seu primeiro emprego, com um curso online de preparação para processos seletivos. Nesse ano, a adaptação da etapa presencial para o online vai ajudar a realmente incluir jovens de todo o Brasil.

A empresa também vai ajudar com infraestrutura para aqueles com acesso limitado à internet, oferecendo computadores em espaços de coworking espalhados por diferentes localidades. Os candidatos poderão sinalizar no site se terão alguma dificuldade para participar por problemas técnicos.

Para os finalistas, o Movile ainda oferece suporte psicológico antes da etapa de grupos ao vivo.

Com o novo formato de game, o primeiro passo para os candidatos compor um quadro pessoal que conte sua história, mostrando não apenas o ponto em que está, mas como chegou ali e as dificuldades que teve na jornada. Depois, os candidatos fazem testes de fit cultural e de lógica.

A etapa seguinte é para conhecer as pessoas, que vão mandar áudios ou vídeos respondendo perguntas sobre sonhos conquistados e futuros. A fase final é a dinâmica ao vivo, que será um evento com palestras de candidatos contratados e personalidades (que serão revelados mais pra frente).

Para resolver o case, os grupos poderão debater entre si e contar com salas online de mentoria para tirar dúvidas técnicas. Após a apresentação dos cases, o programa termina com um happy hour que terá show e jogos com os finalistas dos dois programas e os representantes da empresa.

“Esse não é só um programa de seleção, queremos encontrara e acelerar talentos na empresa, pessoas com potencial para liderar as áreas, desenvolver novos projetos e negócios”, conta o coordenador, que também entrou pelo programa em 2017.

O lançamento de uma nova funcionalidade do iFood, do serviço com mercados, foi liderado por um contratado no programa anterior. Segundo Fonseca, as pessoas são selecionadas para realmente ter impacto no grupo e podem passar de uma empresa do Movile para outra.

As inscrições ficam abertas até dia 11 de outubro pelo site.