Stone reabre inscrições de recrutamento sem restrição de cursos

Após cancelar programa por causa da pandemia do novo coronavírus, a fintech de pagamentos Stone abriu novamente as inscrições para o Recruta Stone, a principal entrada para talentos no início de carreira da empresa.

O programa não tem qualquer restrição de curso e é um dos mais concorridos do país. Os aprovados passam seis meses conhecendo diferentes áreas da companhia para assumir cargos de liderança e de especialista depois.

No entanto, diversos participantes já foram contratados antes das fases finais em edições anteriores. Desde 2014, a Stone já contratou mais de 1.800 profissionais com o Recruta. Entre eles, mais de 80 são líderes e cerca de 20 já são sócios da empresa.

No primeiro semestre, a edição do programa foi cancelada para reavaliar a fase final da seleção, que dependia da presença dos participantes e das lideranças da empresa. Quem estava inscrito antes já está automaticamente participando do programa agora.

E agora tudo foi adaptado para o online. A parte presencial se transformou em um programa de mentoria com as lideranças da empresa, que farão reuniões com os semifinalistas. E a dinâmica de grupo será uma etapa de resolução de cases.

Segundo Daniel Karrer, head da área de Pessoas da Stone, o programa continuará sendo o maior ritual de cultura da empresa, no presencial ou no virtual.

“Optamos por adiar o processo seletivo em março e dedicar nosso tempo para uma análise do processo e a total reformulação das etapas, com o objetivo de garantir a segurança de todos e, ao mesmo tempo, não perder o caráter de jornada de autoconhecimento e interação com as pessoas da Stone que o Recruta sempre teve”, conta ele.

A empresa procura por pessoas com energia, inteligência e integridade. O objetivo do programa é encontrar os melhores talentos do país, sem requisitos como curso de graduação, idade ou localização do candidato.

O Recruta também não possui um número determinado de vagas. As inscrições ocorrem até o dia 17 de setembro pelo site.