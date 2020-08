Com seleção remota e vagas para negros, EDP abre inscrições para estágio

A EDP, empresa do setor elétrico, abriu as inscrições para programa de estágio com início em 2021. Com a pandemia, o processo foi adaptado para ser realizado inteiramente online.

Os jovens profissionais farão toda a seleção, incluindo entrevistas e dinâmicas, em casa. As 55 vagas abertas são distribuídas nas unidades de negócio os estados de São Paulo, Espírito Santo, Ceará e Rio Grande do Sul.

Para se inscrever, os candidatos devem cursar graduação com formação prevista a partir de dezembro de 2021 ou estar no mínimo no segundo ano.

Outro requisito é ter conhecimento intermediário no Pacote Office, incluindo Word, Excel e Power Point.

Nesta edição, o programa seguirá as diretrizes do Programa de Inclusão e Diversidade da empresa e 50% das oportunidades serão destinadas a estudantes negros.

A maior parte das vagas será para São Paulo, espalhadas pelas cidades de São José dos Campos, Poá, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Taubaté.

Confira pelo site do programa mais informações sobre cada vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de setembro.

Iniciativa da Ambev para estudantes negros

A temporada de estágios do segundo semestre teve um aumento de ações para aumentar a diversidade dentro das companhias. A Ambev ampliou o programa piloto feito em 2019 apenas em São Paulo e levou a iniciativa Representa para todo o Brasil.

A cervejaria quer contratar e desenvolver universitários negros de todo o Brasil, com mais de 80 vagas na área de vendas, tecnologia, nas cervejarias e no centro de serviços compartilhados (CSC).

Para participar, a empresa aceita estudantes matriculados em qualquer curso de ensino superior e não exige conhecimento de inglês. Durante o programa, um curso de inglês será custeado pela Ambev para os estagiários e eles passarão por um programa de mentoria com líderes da empresa.

E as inscrições vão até esta sexta-feira, dia 14. Veja como se inscrever!