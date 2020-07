Heineken abre vagas para recém-formados de qualquer curso

Ama cerveja e quer trabalhar com isso? A Heineken no Brasil abriu as inscrições para o programa Leadership Experiences.

Em 12 meses, os participantes terão um desenvolvimento acelerado para ocupar cargos de liderança. Para isso, eles vão passar por diferentes localidades da empresa e por trilhas de conhecimento para se especializar.

Desde sua primeira edição em 2018, o programa já teve mais de 20 mil inscritos. Nesta edição, serão 20 vagas abertas para profissionais formados entre 2014 e 2018 em qualquer curso universitário de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo.

Os candidatos no começo de carreira precisam ter disponibilidade para viajar durante e após o programa. Não é obrigatório o conhecimento de inglês, mas é desejável ter o nível intermediário da língua.

No recrutamento, os candidatos serão avaliados por suas habilidades de liderança, agilidade no aprendizado e desejo de se tornarem protagonistas na carreira. O processo seletivo será completamente online e todos os candidatos terão experiências de autoconhecimento e desenvolvimento de liderança durante a seleção.

O Leadership Experiences terá também o apoio da consultoria Mais Diversidade, que acompanha as estratégias do comitê de Inclusão e Diversidade da Heineken. Segundo Luana Moraes, Gerente Sênior da área de Talent Acquisition da companhia, eles desejam encontrar os profissionais com o perfil desejado sem esquecer que é fundamental ter diversidade nas equipes.

Os selecionados receberão participação nos lucros da empresa e benefícios como vale-academia e acesso a cursos da universidade Heineken.

As inscrições vão até o dia 11 de setembro pelo site do programa.