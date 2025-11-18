Existem erros que são impossíveis de esconder — mas é possível transformá-los em respeito

Develop high-performing employees and a leadership pipeline with a mentoring strategy in your workplace. A business development manager working in the modern office with her team is brainstorming about a business plan or strategy on a digital tablet. (Nitat Termmee/Getty Images)
Jornalista
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18h01.
Líderes tomam decisões difíceis todos os dias e, inevitavelmente, cometem erros. Quando uma escolha traz consequências negativas e é difícil de reverter, o impacto pode abalar a confiança da equipe.
Ainda assim, entender o que falhou e agir com clareza abre caminho para reconstruir credibilidade. As informações foram retiradas do site Admired Leadership.
A recuperação começa quando o líder analisa o resultado negativo e revisita cada etapa da decisão. Esse olhar detalhado revela escolhas menores, análises falhas e fatores que contribuíram para a conclusão equivocada. Reconhecer esses pontos é o primeiro passo para avançar.
Depois de identificar o erro, é hora de transformar falhas em aprendizado. Pensar no que poderia ter sido feito de forma diferente ajuda a estabelecer mudanças práticas para o futuro. Explicar claramente essas lições prepara o terreno para compartilhar com a equipe o que aconteceu e por que aconteceu.
Quando o líder já compreende o que deu errado, ele pode comunicar a situação de forma transparente e envolver o time na construção de um novo processo.
Criar um plano com opiniões de pessoas afetadas e não afetadas aumenta o senso de engajamento, fortalece a liderança e mostra que aprender com erros é parte do crescimento.
Ao reconhecer uma decisão ruim e mostrar como pretende evitar repeti-la, o líder reforça sua credibilidade. Não é necessário pedir desculpas, exceto quando o impacto negativo for direto para um grupo específico. A equipe tende a valorizar a honestidade e a iniciativa de melhoria.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
