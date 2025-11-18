Carreira

Existem erros que são impossíveis de esconder — mas é possível transformá-los em respeito

Como transformar erros difíceis em aprendizados duradouros

Develop high-performing employees and a leadership pipeline with a mentoring strategy in your workplace. A business development manager working in the modern office with her team is brainstorming about a business plan or strategy on a digital tablet. (Nitat Termmee/Getty Images)

Luana Cataldi
Jornalista

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 18h01.

Líderes tomam decisões difíceis todos os dias e, inevitavelmente, cometem erros. Quando uma escolha traz consequências negativas e é difícil de reverter, o impacto pode abalar a confiança da equipe.

Ainda assim, entender o que falhou e agir com clareza abre caminho para reconstruir credibilidade. As informações foram retiradas do site Admired Leadership.

1. Como entender o que deu errado

A recuperação começa quando o líder analisa o resultado negativo e revisita cada etapa da decisão. Esse olhar detalhado revela escolhas menores, análises falhas e fatores que contribuíram para a conclusão equivocada. Reconhecer esses pontos é o primeiro passo para avançar.

2. O poder das lições aprendidas

Depois de identificar o erro, é hora de transformar falhas em aprendizado. Pensar no que poderia ter sido feito de forma diferente ajuda a estabelecer mudanças práticas para o futuro. Explicar claramente essas lições prepara o terreno para compartilhar com a equipe o que aconteceu e por que aconteceu.

3. Abertura e colaboração para reconstruir a confiança

Quando o líder já compreende o que deu errado, ele pode comunicar a situação de forma transparente e envolver o time na construção de um novo processo. 

Criar um plano com opiniões de pessoas afetadas e não afetadas aumenta o senso de engajamento, fortalece a liderança e mostra que aprender com erros é parte do crescimento.

Por que admitir falhas fortalece a liderança

Ao reconhecer uma decisão ruim e mostrar como pretende evitar repeti-la, o líder reforça sua credibilidade. Não é necessário pedir desculpas, exceto quando o impacto negativo for direto para um grupo específico. A equipe tende a valorizar a honestidade e a iniciativa de melhoria.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

