Executivos estão mudando a forma de liderar — e a resposta não está nos números, mas nas perguntas

Em tempos de transformação acelerada, o medo pode ser um dos maiores bloqueadores da inovação dentro das empresas. Mas, segundo especialistas em liderança e cultura organizacional, os líderes mais eficazes não tentam eliminar o medo, eles o redirecionam. Em vez de agir com controle e imposição, esses líderes cultivam uma postura de curiosidade.

Eric Laughlin, CEO da Agiloft, escreve que o medo está enraizado no ambiente corporativo, e não apenas em tempos de crise. “Muitas vezes, as organizações reforçam inconscientemente uma cultura de medo: medo de errar, de perder o emprego, de parecer vulnerável.” O ponto de inflexão, segundo ele, está em como o líder escolhe reagir a esse medo. As informações são da Inc.

A chave está em substituir o julgamento pela escuta

De acordo com Laughlin, a liderança orientada pela curiosidade começa com escuta ativa. É a partir dela que um líder consegue abrir espaço para novas ideias e reduzir o instinto de defesa dentro das equipes. Em vez de encerrar debates com respostas prontas, líderes curiosos incentivam o diálogo com perguntas como:

“O que mais estamos deixando de considerar?”

“Quais seriam os riscos de não seguir essa ideia?”

“Como podemos testar isso em pequena escala?”

Esse tipo de abordagem cria um ambiente psicologicamente seguro, onde as pessoas se sentem mais confortáveis para experimentar, falhar e aprender. O resultado direto é o aumento da inovação, da velocidade de adaptação e do senso de pertencimento.

Liderança em ambientes incertos exige menos controle e mais conexão

Transformar a cultura de uma equipe não é tarefa rápida, e é por isso que a postura do líder importa tanto. Em vez de insistir em comando e controle, líderes que se destacam em ambientes complexos investem em inteligência emocional, abertura ao erro e aprendizado contínuo.

O artigo mostra que o medo é um indicador de oportunidade. Quando bem interpretado, ele revela onde a inovação está bloqueada, onde talentos estão subutilizados e onde há espaço para crescimento. Mas essa leitura só é possível para líderes que treinam o olhar e o mindset para enxergar o desconforto como uma porta, não como uma parede.

