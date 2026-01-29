O que as pessoas mais bem-sucedidas sabem (e quase ninguém te contou), segundo Harvard

Quem chega longe na carreira, muitas vezes, não é quem trabalha mais ou quem tem o melhor currículo. De acordo com Gorick Ng, orientador de carreira em Harvard e autor do best-seller "The Unspoken Rules", o que separa os profissionais de alto desempenho da média é o domínio de um conjunto de regras que quase ninguém ensina.

“É como um aperto de mão secreto no mundo corporativo”, define ele em entrevista. Trata-se de entender códigos não escritos, como se posicionar, como ser percebido, como criar oportunidades e construir influência de forma estratégica.

E essa habilidade não nasce com ninguém. Ela pode ser aprendida. As informações são da CNBC Make It.

As 3 regras invisíveis que definem sua trajetória profissional

Ng afirma que todos os profissionais são avaliados, mesmo que informalmente, com base em três pilares: confiabilidade, capacidade técnica e visibilidade. A maioria das pessoas foca apenas nos dois primeiros, e empaca na carreira sem entender o porquê.

1. Entregue como se sua reputação dependesse disso (porque depende mesmo)

Confiabilidade é a base. Ser alguém em quem o time pode contar, que cumpre prazos, comunica problemas com antecedência e assume responsabilidades. Profissionais assim são vistos como seguros — e ninguém sobe sem isso.

2. Resolva problemas, não apenas execute tarefas

Você pode até fazer tudo o que te pedem, mas não é isso que te faz crescer. Quem avança é quem antecipa necessidades, propõe soluções e entrega mais do que o esperado. Isso mostra domínio técnico real e visão estratégica.

3. Não basta ser bom — é preciso ser lembrado

Esse é o erro mais comum: trabalhar duro nos bastidores esperando reconhecimento automático. A visibilidade saudável não é autopromoção vazia, mas sim mostrar impacto com inteligência. Saber comunicar resultados, participar de projetos estratégicos e se posicionar bem nas reuniões muda o jogo.

