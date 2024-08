EXAME abre vagas para pré-MBA em Inteligência Artificial com desconto de 90%

Não é segredo para ninguém que o mercado de inteligência artificial está em plena expansão. Um estudo do Fórum Econômico Mundial revelou que 75% das organizações devem incorporar ferramentas de IA em seus negócios nos próximos anos. Para os profissionais, essa é uma notícia animadora.

Isso porque, para garantir que a tecnologia seja implementada com sucesso, as empresas vão precisar investir pesado na contratação de especialistas em IA. E não há dúvidas que vai sair na frente quem melhor dominar as ferramentas.

Com desconto de 90%: Faculdade EXAME apresenta Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios; clique aqui e garanta sua vaga

Mas por onde começar? Como dar o primeiro passo? Como se qualificar para ocupar as milhares de vagas abertas e as tantas outras que ainda vão surgir?

Desconto de 90%: Faculdade EXAME apresenta Pré-MBA em IA

Foi de olho nessas perguntas que a Faculdade EXAME desenvolveu a segunda edição do pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37 (um desconto de 90% em relação ao preço original do treinamento, que é de R$ 397).

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, os participantes receberão um certificado de conclusão, que pode agregar bastante valor ao currículo e chamar a atenção de recrutadores.

Vale destacar que, além do valor promocional, os alunos que garantirem sua vaga no pré-MBA também terão acesso a um ano de assinatura do EXAME Pass, um pacote de assinatura digital que inclui e-books e livros digitais, matérias exclusivas, trilhas de treinamento e clube de benefícios.

Não perca essa oportunidade: vagas para treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui

Conheça o programa

Ao longo das aulas, o programa vai revelar o caminho para ingressar no mercado de inteligência artificial. Os alunos terão uma visão introdutória sobre a aplicação da IA em diferentes áreas empresariais e poderão compreender, de uma vez por todas, os conceitos básicos e técnicas fundamentais da tecnologia.

O objetivo é capacitar os participantes para compreenderem as mudanças e tendências do mercado e tomarem decisões estratégicas com base em dados.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Conheça o professor

O programa é apresentado por Miguel Fernandes, Chief AI Offer na EXAME e um dos maiores nomes do mercado de inteligência artificial. Com vasta experiência prática e acadêmica, Fernandes vai se aprofundar nos conceitos, ferramentas e estratégias de IA que já estão transformando as empresas.

“Eu vou mostrar o que você precisa para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em inteligência artificial do Brasil, independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante o professor do pré-MBA.

Miguel Fernandes é um dos grandes nomes do mercado brasileiro de inteligência artificial (Exame/Divulgação)

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME