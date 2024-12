Evite 4 clichês ao planejar sua carreira, segundo um ex-executivo do Google

As dicas do CEO global da EF para o Brasil aprender inglês mais rápido - e melhor

De acordo com a pesquisa da EF, o Brasil ficou na 81ª posição em proficiência no idioma mais falado do mundo. Em entrevista exclusiva à EXAME, Peter Burman, presidente global da EF Corporate Learning, conta as oportunidades e desafios do ensino do inglês no Brasil