Estudantes brasileiros arrecadam mais de R$ 80 mil para programa de bolsas. A BRASA, maior organização de estudantes brasileiros no exterior, já arrecadou mais de R$ 80 mil em doações para o Programa de Bolsas BRASA e BRASA Blacks por meio da Copa BRASA, campanha global que mobiliza estudantes ao redor do mundo. Até o momento, a iniciativa soma 118 doações feitas por diferentes núcleos da rede.

A iniciativa segue aberta até 29 de março e tem como meta arrecadar mais de R$ 700 mil em doações que serão destinadas ao Programa de Bolsas BRASA e BRASA Blacks, criado para apoiar estudantes brasileiros no exterior.

Durante a campanha, 125 BRASAs Locais espalhadas por diferentes regiões do mundo participam de forma colaborativa, mobilizando suas comunidades para contribuir com o fundo de bolsas. Os recursos arrecadados são revertidos diretamente para estudantes que necessitam de apoio financeiro para cobrir custos acadêmicos e despesas de subsistência durante seus estudos.

“São as pessoas da Rede que mantêm a chama dos pilares da BRASA acesa o ano inteiro”, afirma Stephanie Passos, diretora do time de Rede e responsável por liderar a iniciativa.

“A criação da Copa BRASA surge como uma forma de unir os nossos núcleos locais em torno do compromisso com o Brasil, garantindo que mais estudantes tenham a oportunidade de estudar no exterior sem que a barreira financeira impacte o seu percurso.” Qualquer pessoa pode contribuir com a campanha por meio da página oficial de doações.

Criado em 2018, o Programa de Bolsas BRASA oferece apoio financeiro para estudantes brasileiros de graduação e pós-graduação no exterior, ajudando a cobrir custos acadêmicos e despesas de subsistência. Desde sua criação, o programa já apoiou 60 bolsistas de diferentes regiões do Brasil, com foco na ampliação do acesso à educação internacional.