Este empresário usou inteligência artificial para criar um clone dele mesmo

A gestão do tempo sempre foi um dos maiores desafios para líderes e empreendedores. Agora, essa batalha está ganhando um aliado inusitado: versões digitais de si mesmos.

Foi essa a aposta do empresário Tyler Denk, que lançou um clone de inteligência artificial batizado de DenkBot. Sua versão virtual é capaz de conversar, fornecer conselhos e até simular sua fala. As informações foram retiradas da Inc. Magazine.

O DenkBot foi treinado com uma ampla base de dados: textos escritos por Denk, publicações em redes sociais, participações em podcasts e até a documentação técnica. Com isso, oferece um acesso direto e personalizado ao conhecimento do fundador, sem que ele precise estar presente.

IA com limites bem definidos

Uma preocupação comum com clones de IA é o risco de alucinações — respostas incorretas ou não autorizadas. Para isso, a Delphi desenvolveu o que chama de “barreiras contra alucinações”, que restringem o comportamento do clone com base na configuração de uma “pontuação de criatividade”.

Em níveis baixos, o sistema responde apenas com base no conteúdo original. Em níveis mais altos, tenta improvisar respostas semelhantes ao estilo do usuário humano, mas ainda com possibilidade de correção e retreinamento.

Esse controle é fundamental para que a tecnologia seja aplicada com confiança no ambiente corporativo, especialmente onde decisões estratégicas estão em jogo.

Tecnologia com impacto direto na carreira

Para profissionais, dominar tecnologias como a criação de clones de IA pode representar uma vantagem competitiva considerável. O caso de Denk revela que, além de facilitar a interação com sua audiência, o clone o posiciona como uma autoridade escalável — capaz de atender mais pessoas, com mais consistência e menos esforço.

Essa habilidade de delegar tarefas cognitivas e comunicativas à IA pode redefinir o papel de executivos e especialistas em mercados cada vez mais digitais. Mais do que uma curiosidade, é uma evolução do conceito de produtividade. “O paradigma de buscar e filtrar arquivos de conteúdo por respostas logo será substituído por tecnologias como a Delphi”, escreveu Denk em seu blog.

Para executivos, comunicadores e criadores de conteúdo, a criação de um clone de IA não é apenas um capricho tecnológico — é uma ferramenta de carreira. Dominar esse tipo de recurso permite que líderes ampliem sua presença, otimizem processos e reforcem seu posicionamento de marca pessoal.

