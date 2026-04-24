'Estatuto do Aprendiz' avança e pode criar até 1 milhão de vagas para jovens no Brasil

Humberto Casagrande, CEO do CIEE: “Do total de aprendizes registrados no CIEE, 32% estão no CAD Único e entram no mercado cedo para aprender e ajudar a família” (CIEE/Divulgação)
Repórter
Publicado em 24 de abril de 2026 às 16h19.
Última atualização em 24 de abril de 2026 às 16h20.
Entrar no mercado de trabalho ainda é um dos maiores desafios para jovens brasileiros, especialmente para aqueles que vêm de famílias de baixa renda e precisam conciliar estudo, renda e formação profissional. Em muitos casos, a ausência da primeira oportunidade acaba empurrando esse grupo para a informalidade ou para fora do mercado.
É nesse cenário que avança no Congresso o Estatuto do Aprendiz. A proposta, aprovada pela Câmara dos Deputados e agora em análise no Senado, cria um marco legal para a contratação de jovens entre 14 e 24 anos. Hoje, o país tem cerca de 700 mil aprendizes, número que pode ultrapassar 1 milhão com as novas regras, segundo Humberto Casagrande, CEO do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola)
“Nós temos cerca de 3 milhões de jovens na fila por uma vaga de aprendiz só no CIEE. “A demanda já existe. O que falta é destravar o cumprimento da lei,” diz Casagrande.
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O principal avanço do estatuto está na organização da legislação. Atualmente, as normas sobre aprendizagem estão espalhadas em portarias e interpretações diferentes.
“A legislação atual é muito dispersa, composta por decisões esparsas, o que traz insegurança jurídica e dificulta o cumprimento pelas empresas”, afirma o CEO da CIEE.
O novo texto consolida essas regras em um único marco, sem aumentar obrigações, mas tornando sua aplicação mais clara.
Entre as principais mudanças:
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O programa de aprendizagem tem um papel central na inclusão social. Grande parte dos jovens que buscam essas vagas vem de famílias de baixa renda e vê no trabalho uma forma de ajudar em casa e ganhar experiência.
Ao mesmo tempo, o modelo combina prática com formação:
“É um programa transformador. O jovem entra de um jeito e sai de outro. Isso impacta até questões sociais, como criminalidade e uso de drogas”, afirma Casagrande.
Um dos desafios apontados é a forma como algumas empresas ainda encaram o jovem aprendiz, muitas vezes como mão de obra barata para tarefas simples.
“O aprendiz não é um ‘tarefeiro’. É alguém em formação, que está sendo preparado para o futuro”, diz o CEO do CIEE.
Na prática, o modelo exige uma mudança de mentalidade: o jovem passa parte da semana em treinamento e parte na empresa, o que demanda paciência e visão de longo prazo.
Durante a tramitação, alguns setores, como agricultura, transporte e segurança, tentaram ser dispensados da obrigação de contratar aprendizes.
O argumento era a dificuldade operacional ou o perfil das atividades. Mas a proposta manteve a regra geral.
“Não é possível tratar setores de forma diferente. E mostramos que é viável ter aprendizes em todos eles, inclusive no agronegócio”, afirma Humberto.
O texto agora está no Senado. Caso seja alterado, precisará voltar à Câmara, o que pode atrasar a implementação.
A expectativa de Humberto, porém, é de aprovação sem grandes mudanças, após sete anos de discussão.
O tempo tem relação com a Lei do Aprendiz, criada em 2000, que nunca virou um estatuto consolidado.
“Faz sete anos que estamos lutando por isso”, diz Casagrande. “A legislação atual é muito dispersa, isso gera insegurança jurídica e dificulta o cumprimento pelas empresas.”
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Mais do que uma política de inclusão, o Estatuto do Aprendiz toca em um ponto estratégico para empresas: formação de talentos.
E, para os jovens, funciona como um primeiro passo para construir uma trajetória profissional e muitas vezes uma oportunidade de transformar a qualidade de vida das famílias.
“A empregabilidade cresce de forma exponencial para quem passa pelo programa e impacta no desenvolvimento social no Brasil”, diz Casagrande. “Do total de aprendizes registrados no CIEE, 32% estão no CAD Único e entram no mercado cedo para aprender e ajudar a família”.
É com este cenário do mercado de trabalho, que a primeira oportunidade de emprego não é apenas um começo, é o que define tudo o que vem depois.
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